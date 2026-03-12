Elina Switolina pozowała dla magazynu dla mężczyzn. Tak wyglądała zmysłowa sesja rywalki Igi Świątek

Elina Switolina ma na swoim koncie udział w zmysłowych projektach fotograficznych, a jednym z nich była odważna sesja dla popularnego magazynu "XXL" .

. Ukraińska zawodniczka obecnie skupia się na życiu rodzinnym jako żona i matka, jednak jej dawne ujęcia wciąż budzą spory zachwyt wśród kibiców.

Rywalka Igi Świątek doskonale potrafi łączyć wymagającą karierę na korcie ze statusem prawdziwej ikony kobiecego stylu.

Mecz Igi Świątek z Eliną Świątek w ramach ćwierćfinałowych zmagań podczas turnieju w Indian Wells zaplanowano na czwartkowy wieczór. Pochodząca z Odessy tenisistka nigdy nie triumfowała w imprezie wielkoszlemowej, jednak przez wiele sezonów utrzymywała się w ścisłej światowej czołówce. Jej największymi sukcesami pozostają awans na trzecie miejsce w rankingu oraz wygrana w nieoficjalnych mistrzostwach świata WTA Finals w 2018 roku. W dorobku Ukrainki jest także brązowy medal przywieziony z igrzysk olimpijskich w Tokio. W życiu prywatnym sportsmenka związała się z francuskim graczem Gaelem Monfilsem, którego poślubiła w 2021 roku. W październiku następnego roku para powitała na świecie córeczkę o imieniu Skai.

Kulisy znajomości Igi Świątek i Eliny Switoliny

Iga Świątek i Elina Switolina nie ukrywają, że darzą się ogromną sympatią. Ukrainka wielokrotnie podkreślała wielkie zaangażowanie Polki w pomoc jej ojczyźnie.

- Iga jest wielką mistrzynią, a także wspaniałą osobą. Jestem jej bardzo wdzięczna za to, że wspiera Ukraińców. Robi wszystko, co w jej mocy i głośno o tym mówi - powiedziała Switolina o Świątek.

Zawodniczka z Odessy gościła w Polsce, gdzie brała udział w specjalnym wydarzeniu charytatywnym zainicjowanym w Krakowie przez Igę Świątek. Podczas tej wyjątkowej imprezy pełniła nawet funkcję sędziego w pokazowym starciu polskiej mistrzyni z Agnieszką Radwańską.

- Lubimy się bardzo i szanujemy, ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na nasze mecze. Myślę, że dobrze jest mieć w tourze tak miłe zawodniczki. Cieszę się, że wróciła do gry po tym, jak została matką. Domyślam się że, jest to bardzo trudne - mówiła o Ukraince Iga Świątek.

Pod koniec 2017 roku Elina Switolina postanowiła wziąć udział w niezwykle śmiałym projekcie, stając przed obiektywem fotografa męskiego magazynu "XXL". Sportsmenka zaprezentowała swoje wdzięki w zmysłowej scenerii sportowej szatni. Efekty tej pracy spotkały się z ogromnym uznaniem fanów, a poniżej można zobaczyć owoce tamtej współpracy oraz inne odważne fotografie zawodniczki.