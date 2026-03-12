Doda była na randce z Szycem. "Och, co tam się działo!"

Doda nie miała szczęścia w miłości. Każdy z dotychczasowych związków piosenkarki zakończył się niepowodzeniem. Artystka opowiedziała o ważniejszych dla niej relacjach w nowym serialu dokumentalnym dostępnym w ofercie Prime Video, zatytułowanym po prostu "DODA". Jak zdradziła, nie każdemu ze swoich eks mogła dać czas antenowy.

Uznałam, że będę wspominać o tych osobach, które miały realny wpływ na moje życie i faktycznie ich bycie w moim życiu wniosło coś do mojego życia lub innych. I nie mówię tutaj tylko o pozytywach, ale też o negatywach. A reszta? Z całym szacunkiem, ale można nazwać ich takimi przecinkami, które nic nie wniosły do mojego życia i chwilę po rozstaniu już o nich zapomniałam - wyjawiła w rozmowie z Eską.

Doda i Szyc - rzekomy romans

W 2009 roku media rozpisywały się o potencjalnym romansie piosenkarki z Borysem Szycem. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim aktor zasugerował, że to piosenkarka miała być nim zainteresowana.

Pewna wokalistka na mnie polowała. Ja jestem blondynem, ona jest blondynką. Nie ujawnimy kto to, bo ja się boję piłkarzy - powiedział.

Widzowie szybko połączyli kropki i doszli do tego, że chodzi o Dodę. Wokalistka niedługo wcześniej zakończyła swój kilkuletni związek z Radosławem Majdanem. Na podstawie słów Szyca powstał nawet żart, że to jedyny mężczyzna, który oparł się Dodzie. Rabczewska stanowczo zareagowała.

Bardzo rozbawiła mnie plotka, że jedyny facet, który odmówił Dodzie, to Borys Szyc. Po pierwsze mi nie odmówił, a po drugie - nie ma faceta nie do zdobycia. Było spotkanie. Ale nie można powiedzieć, że zagięłam na niego parol. To było na zasadzie: 'O, fajny chłopiec, pogadajmy'. Tyle - powiedziała w wywiadzie dla "Gali".

Teraz, po latach, przypomniała o ich randce.

DODA: Każdy na moim miejscu odebrałby sobie życie. Wszyscy na mnie żerują

Doda randkowała z Szycem!

W nowym wywiadzie dla "Świata Gwiazd" Doda zagrała w grę, w której musiała wybrać, z którą z przedstawionych jej osób nagrałaby duet, z którą poszłaby na randkę, a której dała "unfollow". Gdy wśród propozycji pojawił się Borys Szyc, wokalistka przypomniała o ich randce sprzed lat.

Z Szycem już na randce byłam. Kiedyś muszę książkę napisać. Och, co tam się działo... Może kiedyś on opowie - wypaliła przed kamerami.

Myślicie, że aktor zdecyduje się na opowiedzenie o szczegółach spotkania z piosenkarką? Przypomnijmy, że od 2019 roku Borys Szyc jest mężem Justyny Nagłowskiej.