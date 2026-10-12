Julia Wieniawa pokazała majki. Nie tylko ona zaliczyła wpadkę w "TzG"

Wpadki to nieodłączny element telewizji na żywo, a kiedy mówimy o formacie realizowanym z takim rozmachem, jak "Taniec z Gwiazdami", to wręcz są one nieuniknione. Najłatwiej oczywiście o pomylenie kroków na parkiecie, jak i o pokazanie za dużo. W 6. odcinku ofiarą własnej stylizacji padła Julia Wieniawa. Gwiazda dała się wyciągnąć na parkiet Iwonie Pavlović, a publiczność w studiu mogła zobaczyć, jaką ma na sobie bieliznę. Fakt ten skomentował w typowy dla siebie sposób Rafał Maserak.

Wpadka Julii Wieniawy. Odsłoniła majtki na wizji!

Wieniawa nie była pierwszą gwiazdą, której figla spłatała fikuśna kiecka. Na przestrzeni dwóch dekad, a przecież tyle na antenie w Polsce gości "Taniec z Gwiazdami", widzowie widzieli niejedną taką sytuację. Zdecydowanie najgłośniej było o krępującej wpadce Patricii Kazadi, która odsłoniła białe majtki, prezentując figury akrobatyczne ze swoim partnerem tanecznym Łukaszem Czarneckim. Gwiazda nie ukrywa, że zdjęcie, na którym widać jej pupę w figach, prześladowało ją latami.

Julia Wieniawa mówi wprost: "Chcę być godną następczynią Tyszkiewicz"

Wpadki w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" ma już ponad 20 lat, a przez parkiet przewinęły się setki gwiazd. To oznacza, że wpadek nie brakowało! Dziś wszyscy mówią o Julii Wieniawie, ale podobnych, bieliźnianych afer było przecież całe mnóstwo. Patricia Kazadi, Julia Kamińska, Katarzyna Cichopek... Można by wyliczać i wyliczać. Pękające dekolty, prujące się spodnie, podwijające spódniczki. Przypominamy największe wpadki, jakie miały miejsce na najsłynniejszym parkiecie w Polsce! Zobaczcie sami w galerii zamieszczonej poniżej.