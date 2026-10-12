Jesienna energia w dodatkach. Zakochaj się w tym stylu

Główną osią najnowszej, jesiennej propozycji znanej marki są dwie intrygujące linie jubilerskie: Strain oraz Bold Motif. Towarzyszą im niezwykle skrupulatnie wyselekcjonowane modele torebek, które zgrabnie dopełniają całość, tworząc spójny i bardzo wyrazisty wizerunek na chłodniejsze miesiące.

Kolekcja Bold Motif od TOUS. Kwiatowe detale i naturalne kamienie

Pierwsza część kampanii koncentruje się na linii Bold Motif, w której nie mogło zabraknąć słynnego symbolu marki. Zestawienie kultowego misia z roślinnymi akcentami oraz kamieniami szlachetnymi w szerokiej palecie barw tworzy niezwykle uniwersalną kompozycję. Bogata kolorystyka oraz doskonale znane kształty pozwalają na bezproblemowe dopasowanie dodatków do codziennej garderoby.

Idealnym dopełnieniem biżuteryjnej oferty są klasyczne torebki z serii Essentials. Wyróżnia je specjalna, kwiatowa zawieszka, która bezpośrednio nawiązuje do motywów jubilerskich, scalając oba te światy w jedną, zgraną formę.

Linia Strain. Nowe spojrzenie na kultowego misia TOUS

Kolejne etapy jesiennej promocji skupiają całkowitą uwagę na produktach z serii Strain. To właśnie tutaj ikoniczna sylwetka misia TOUS zyskała zupełnie nowe proporcje, stając się wyraźnie smuklejsza i bardziej opływowa. Delikatne, miękkie linie stanowią świeżą i nowoczesną interpretację najbardziej charakterystycznego znaku hiszpańskiego brandu.

Wraz ze zmienioną biżuterią zaprezentowano również torebki z linii Wonder Pipe oraz Half Bear. Ich odważny, mocny design idealnie współgra z klimatem całej kolekcji, pozwalając na tworzenie stylizacji, w których to właśnie wyraziste akcesoria grają pierwsze skrzypce.

Torebka TOUS Half Bear z biżuteryjnymi suwakami

Wśród jesiennych propozycji na szczególną uwagę zasługuje model TOUS Half Bear, oferowany zarówno w wykończeniu zamszowym, jak i ze skóry naturalnej, w kilku praktycznych rozmiarach. Uwagę w tym projekcie przykuwają nietypowe uchwyty zamków błyskawicznych, przypominające połowę sylwetki popularnego misia. Ten drobny, rzemieślniczy detal sprawia, że nawet tak prozaiczna czynność jak rozpinanie torebki zyskuje unikalny, biżuteryjny charakter.

Kampania „FALL, YOUR WAY” udowadnia, że łączenie rozmaitych dodatków powinno opierać się na swobodzie i dopasowaniu do aktualnego nastroju. Zmiana pory roku to doskonały pretekst do eksperymentowania z oryginalnymi fakturami, mocnymi kolorami i nietuzinkowymi formami na absolutnie własnych zasadach.

Autor: Tous/ Materiały prasowe

Autor: Tous/ Materiały prasowe