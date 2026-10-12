Ścieżka Duchów w Warszawie. Fort Blizne stanie się scenerią jak z prawdziwego horroru

Fort Blizne w Warszawie stanie się areną przerażającego widowiska "Ścieżka Duchów" 30 i 31 października 2026 roku, oferując niezapomniane przeżycie dla fanów horroru.

Przygotuj się na całkowite zanurzenie w mrocznej atmosferze, gdzie aktorzy i sceny rodem z najgorszych koszmarów zacierają granice między fikcją a rzeczywistością.

Sprawdź swoją odporność na własnej skórze swoją odporność na strach!

Ścieżka Duchów od ponad 12 lat przyciąga miłośników mocnych wrażeń i filmowej grozy. Uczestnicy wydarzenia po zmroku wyruszają na specjalnie przygotowaną trasę, a na kolejnych odcinkach spotykają mroczne postacie i trafiają na sceny zaprojektowane tak, by granica między rzeczywistością a widowiskiem była trudno wyczuwalna. Starannie opracowane scenografie i interakcje z aktorami sprawiają, że wydarzenie staje się czymś więcej niż zwykłym widowiskiem. Projekt narodził się w Bydgoszczy, a obecnie rozszerza swoją działalność również na Warszawę. Tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się 30 i 31 października na terenie Fortu Blizne. To tam odwiedzający przekonają się, jak zareagują, gdy postacie i sytuacje znane z horrorów znajdą się tuż obok nich.

Nie chcemy, żeby uczestnik był tylko widzem. Chcemy, żeby znalazł się w samym środku historii i musiał przejść przez nią na własnych warunkach. Ścieżka Duchów to połączenie horroru, teatru i doświadczenia, którego nie da się przewinąć ani wyłączyć - mówią organizatorzy Ścieżki Duchów.

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Uczestnicy wydarzenia stają się częścią horroru

Najważniejszym elementem Ścieżki Duchów jest aktywne zaangażowanie odwiedzających w przebieg wydarzeń. Nie są oni jedynie publicznością przyglądającą się przygotowanym scenom, lecz uczestniczą w widowisku, które rozwija się wokół nich. Organizatorzy przez cały rok przygotowują nowe dekoracje, scenografie i historie, dbając o to, by kolejne edycje dostarczały nowych wrażeń. Aktorzy reagują na obecność uczestników, a bezpośrednie interakcje pozwalają stopniowo budować atmosferę grozy.

Nie chodzi tylko o to, żeby kogoś przestraszyć. Najważniejsze są atmosfera, napięcie i historia, która zostaje w głowie jeszcze długo po zakończeniu przejścia. Chcemy, żeby każdy wyszedł stąd z poczuciem, że naprawdę przeżył coś wyjątkowego - podkreślają twórcy wydarzenia.

Dla jednych wyprawa przez mroczne zakamarki fortu będzie okazją do przetestowania własnej odwagi, dla innych - sposobem na zmierzenie się z lękami, które dotąd kojarzyły się przede wszystkim z filmowymi historiami. Wspólnym mianownikiem pozostaną silne emocje i sytuacje, w których strach przestaje być jedynie elementem oglądanego widowiska.

Niektóre historie można tylko usłyszeć, a inne trzeba przeżyć na własnej skórze. Ścieżka Duchów zdecydowanie należy do tych drugich - dodają twórcy.

Mystery Hunters - od badania zjawisk paranormalnych do tworzenia ścieżek grozy

W przygotowanie warszawskiej edycji Ścieżki Duchów włączy się także Mystery Hunters, polska grupa zajmująca się badaniem zjawisk paranormalnych. Jej członkowie od lat odwiedzają miejsca związane z tajemniczymi opowieściami i legendami, poszukując śladów niewyjaśnionych zdarzeń. Dotychczas prowadzili nocne eksploracje między innymi w opuszczonych budynkach, pałacach, dawnych szpitalach oraz innych lokalizacjach, którym przypisuje się paranormalną historię. Tym razem wykorzystają zdobyte doświadczenie w nieco odmiennym celu. Zamiast samodzielnie zaglądać w ciemność i poszukiwać odpowiedzi, pomogą stworzyć atmosferę, w której to odwiedzający będą musieli zmierzyć się z własnymi obawami.

Kto, jak nie łowcy duchów, zna się na mrocznych miejscach, niewyjaśnionych historiach i budowaniu napięcia? Od lat wchodzimy do miejsc, do których większość osób nie chciałaby wejść nawet w ciągu dnia. Tym razem postanowiliśmy wykorzystać nasze doświadczenie w zupełnie inny sposób - zamiast szukać duchów, będziemy straszyć ludzi - mówi przedstawiciel Mystery Hunters.

Ponad 12 lat historii i odwiedzający, którzy uwielbiają tam wracać

Historia Ścieżki Duchów rozpoczęła się ponad 12 lat temu, a inspiracją dla jej pierwszych odsłon były między innymi tradycje harcerskie. Z czasem przedsięwzięcie ewoluowało w rozbudowane wydarzenie, w którym spotykają się teatr, horror i interaktywna forma rozrywki. Każda kolejna edycja to okazja do zaprezentowania nowych scen i stworzenia odmiennych doświadczeń dla odwiedzających. Organizatorzy zwracają uwagę, że ważną częścią historii wydarzenia są osoby, które regularnie biorą w nim udział. Wśród gości znajdują się zarówno nowi uczestnicy, jak i ci, którzy wracają na kolejne odsłony. Niektórzy towarzyszą projektowi od samego początku i uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych edycjach.

Najbardziej cieszy nas to, że ludzie wracają. Są uczestnicy, którzy byli z nami podczas wszystkich 12 edycji. To pokazuje, że strach może być emocją, do której chce się wracać - mówią twórcy Ścieżki Duchów.

Warszawa, Fort Blizne – 30 i 31 października 2026 roku

Warszawska edycja Ścieżki Duchów zaplanowana jest na 30 i 31 października 2026 roku. Przestrzeń Fortu Blizne zostanie przekształcona w trasę pełną mrocznych dekoracji, niepokojących postaci i scen inspirowanych konwencją horroru. Na uczestników czekać będą kolejne etapy widowiska, w których istotną rolę odegrają zarówno przygotowane scenografie, jak i bezpośrednie interakcje z aktorami. Wydarzenie jest propozycją dla osób lubiących horrory, dreszczyk emocji i nietypowe formy rozrywki. To także okazja, by przekonać się, jak wygląda konfrontacja z własnym strachem, gdy zamiast bezpiecznego fotela przed ekranem trzeba samodzielnie wkroczyć w sam środek przerażającej opowieści.

Jeśli nie macie jeszcze planów na tegoroczne Halloween, warto wybrać się na Ścieżkę Duchów w warszawskim Forcie Blizne!

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