Ile to jest (14 + 10):4+6x2-3=? Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty?

Codzienny natłok obowiązków utrudnia trening pamięci, lecz drobne zmiany w nawykach mogą znacząco poprawić kondycję umysłu.

Łamigłówki, zwłaszcza matematyczne, to idealny sposób na szybkie pobudzenie szarych komórek i skuteczne oderwanie się od rutyny.

Sprawdź swoją spostrzegawczość, rozwiązując proste równanie - przekonaj się, czy ty też potrafisz je poprawnie obliczyć bez kalkulatora.

Praca, domowe obowiązki i kolejne zadania pochłaniają naszą uwagę, a na świadome ćwiczenie pamięci często zwyczajnie brakuje czasu. Tymczasem nawet niewielka zmiana codziennych nawyków może przynieść korzyści. Czytanie, nauka nowych umiejętności, zapamiętywanie informacji czy rozwiązywanie problemów angażują różne procesy poznawcze. Regularne podejmowanie takich aktywności pomaga utrzymywać umysł w dobrej formie.

Łamigłówki pobudzą nasze szare komórki

Jednym z najprostszych sposobów na intelektualny trening są zagadki i łamigłówki. Można rozwiązywać je podczas porannej kawy, w drodze do pracy albo w ramach krótkiej przerwy od obowiązków. Wystarczy kilka minut, aby oderwać myśli od codziennej rutyny i skupić się na czymś zupełnie innym. Znakomicie sprawdzą się do tego celu zagadki matematyczne. Wbrew pozorom nie są one przeznaczone wyłącznie dla osób, które mają umysł ścisły. Często liczy się przede wszystkim spostrzegawczość, umiejętność dostrzegania zależności oraz spojrzenie na problem z innej strony. Niekiedy odpowiedź wydaje się oczywista, dopóki nie przyjrzymy się zadaniu nieco dokładniej.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest (14 + 10):4+6x2-3=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Wcale nie musisz być matematycznym geniuszem, aby ćwiczyć swoje szare komórki. Najlepiej zacząć od prostych zadań i stopniowo zwiększać ich trudność. Z tym prostym działaniem uczeń podstawówki poradzi sobie dosłownie w kilkadziesiąt sekund. Znasz już prawidłowy wynik? Jeśli nie, poniżej znajdziesz rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest (14 + 10):4+6x2-3=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Wykonujemy działanie w nawiasie:

14+10=24

Otrzymujemy:

24:4+6x2-3

Krok 2. Wykonujemy dzielenie i mnożenie:

Najpierw dzielenie:

24:4=6

Następnie mnożenie:

6x2=12

Teraz działanie wygląda tak:

6+12-3

Krok 3. Wykonujemy dodawanie i odejmowanie od lewej do prawej.

6+12=18 18-3=15

Poprawna odpowiedź: (14 + 10):4+6x2-3=15

Udało wam się podać poprawny wynik bez użycia kalkulatora? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!