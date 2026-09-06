Julia Wieniawa nową jurorką w "Tańcu z Gwiazdami". Zadebiutowała w zjawiskowej stylizacji

Julia Wieniawa za stołem jurorskim w "Tańcu z Gwiazdami"

Dziewiętnasta odsłona show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" oficjalnie wystartowała. Jesienna ramówka przyniosła widzom nie tylko debiutujących na parkiecie celebrytów, ale również dużą zmianę w składzie oceniającym występy. Kiedy po wiosennym finale z posadą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk, media natychmiast zaczęły spekulować o tym, kto zajmie jej miejsce, a nazwisko Julii Wieniawy przewijało się najczęściej.

Stacja Polsat niedawno ostatecznie potwierdziła, że młoda wokalistka zasiądzie w loży jurorskiej. Julia Wieniawa nie jest nowicjuszką, jeśli chodzi o ocenianie talentów, ponieważ przez trzy sezony pełniła tę funkcję w formacie "Mam Talent". Kiedy latem ogłosiła odejście z tamtego programu, dla wielu stało się jasne, że wkrótce zobaczymy ją właśnie w "Tańcu z Gwiazdami".

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Julia Wieniawa w kryształowej kreacji rozpoczyna przygodę z "Tańcem z Gwiazdami"

Jesienny sezon hitu Polsatu rozpoczął się w niedzielę, 6 września. Artystka zainaugurowała swój udział w programie występem wokalnym, wykonując fragment piosenki, po czym płynnym krokiem dołączyła do reszty składu na parkiecie. Następnie zajęła swoje nowe miejsce u boku Iwony Pavlović, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka.

Oprócz talentu aktorskiego, muzycznego i tanecznego, gwiazda jest znana z doskonałego wyczucia stylu. 27-latka wielokrotnie pokazywała, że potrafi zachwycić oryginalnymi stylizacjami na oficjalnych galach. Tak samo było podczas telewizyjnego debiutu. Wokalistka zaprezentowała się w krótkiej sukience ozdobionej misterną siatką z drobnych kamieni, a całość uzupełniła dopasowanym, błyszczącym nakryciem głowy.

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Julia Wieniawa szczerze o swojej karierze. Wskazała najlepsze role | WYWIAD