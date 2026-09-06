Lech Poznań pokonuje Raków Częstochowa. Złoty gol zmiennika

Lech Poznań z kolejnym zwycięstwem

Mistrzowie Polski odnieśli piątą wygraną z rzędu, umacniając się na pozycji lidera ekstraklasy. Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1:0 przed ponad 33 tysiącami widzów. Bohaterem spotkania został Leo Bengtsson, który zdobył jedyną bramkę zaledwie trzy minuty po wejściu na boisko. Dla Rakowa to już szósta porażka z rzędu, co sprawia, że zespół bez punktu zamyka tabelę.

Zmiana trenera w zespole z Częstochowy nie przyniosła oczekiwanego przełamania. Dawid Szulczek, który zastąpił Dawida Kroczka, postawił na ofensywne ustawienie, dzięki czemu jego podopieczni prezentowali się solidnie przez pierwszą godzinę gry. Gospodarze jako pierwsi stworzyli groźną sytuację, jednak strzał Luisa Palmy obronił Kacper Trelowski.

Zmiany kluczem do sukcesu Lecha

Pierwsza połowa spotkania toczyła się w niezłym tempie, jednak klarownych sytuacji było niewiele. Lech miał problemy z pokonaniem dobrze zorganizowanej obrony rywala i próbował swoich sił w strzałach z dystansu. W przerwie trener Lecha Niels Frederiksen zdecydował się na dwie zmiany, wprowadzając Terry'ego Yegbe i Patrika Walemarka.

Po zmianie stron Lech podkręcił tempo gry. W 53. minucie doskonałą szansę na zdobycie gola miał Yannick Agnero, ale posłał piłkę nad poprzeczką, mimo że miał przed sobą tylko pustą bramkę. Ta sytuacja skłoniła trenera do natychmiastowej zmiany – na boisku pojawił się Mikael Ishak. Dominacja gospodarzy stawała się coraz bardziej widoczna.

Rozstrzygnięcie w drugiej połowie

Jedyna bramka meczu padła w 71. minucie. Pablo Rodriguez obsłużył podaniem Leo Bengtssona, który strzałem z okolic 14. metra pokonał Kacpra Trelowskiego. Piłka otarła się jeszcze o nogę Karola Struskiego, co utrudniło interwencję bramkarzowi. Od tego momentu to gospodarze kontrolowali przebieg meczu i dążyli do podwyższenia wyniku.

Lech miał kilka okazji na kolejne gole, m.in. Ishak trafił w poprzeczkę, a strzały Rodrigueza i Walemarka zostały zablokowane. Z kolei strzał Walemarka z główki świetnie obronił Trelowski. Raków walczył do końca o wyrównanie, lecz poznańska obrona nie popełniła błędu, zapewniając swojej drużynie ważne trzy punkty.