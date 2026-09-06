ME siatkarek. Kto sięgnął po złoto w Stambule?

Turcja triumfuje w Stambule

Decydujące starcie o złoty medal odbyło się w Stambule, gdzie miejscowe zawodniczki zmierzyły się z utytułowaną reprezentacją Włoch. Pierwszy set zakończył się zdecydowanym zwycięstwem przyjezdnych do 16, co pozwoliło im objąć prowadzenie w meczu. Gospodynie odpowiedziały w drugiej partii spotkania. Zwyciężyły do 22 i doprowadziły do wyrównania w całym finałowym starciu. Włoszki nie zamierzały jednak składać broni przed własną publicznością rywalek.

Trzecia odsłona ponownie należała do zespołu z Półwyspu Apenińskiego, który rozbił rywalki do 12 i znalazł się o krok od końcowego triumfu. Gospodynie pokazały jednak charakter i w czwartej partii okazały się lepsze. O losach mistrzostwa musiał zadecydować wyrównany tie-break. W nim Turczynki wygrały 15:10, ostatecznie kończąc cały mecz wynikiem 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) i zdobywając drugie mistrzostwo z rzędu.

Kto zajął najniższy stopień podium?

Przed wielkim finałem rozegrano niezwykle ważne spotkanie o trzecie miejsce w całym turnieju. O brązowy medal walczyła reprezentacja Polski, która zmierzyła się z mocnym zespołem Serbii. Spotkanie zakończyło się ostatecznie porażką polskiej drużyny 1:3. Tym samym to serbskie zawodniczki mogły cieszyć się ze zdobycia brązowych krążków na zakończenie mistrzostw. Polkom przypadła ostatecznie czwarta lokata w klasyfikacji generalnej turnieju.

Triumf gospodyń w mistrzostwach Europy ma również ogromne znaczenie w kontekście kolejnych dużych międzynarodowych imprez. Złoty medal oznacza, że zespół z urzędu zagwarantował sobie udział w najważniejszym turnieju. Tureckie siatkarki wywalczyły oficjalną kwalifikację do igrzysk olimpijskich. Zawody te zaplanowano na 2028 rok w Los Angeles. Dla triumfatorek ze Stambułu jest to podwójny sukces wywalczony podczas jednej imprezy.