US Open. Sabalenka gra dalej

Pewny awans faworytki

Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka awansowała do ćwierćfinału turnieju US Open. Liderka światowego rankingu wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6:4, 6:3. Pojedynek trwał zaledwie 75 minut.

W drugiej partii Białorusinka przegrywała 1:3, ale zdołała odwrócić losy seta, wygrywając wszystkie kolejne gemy. Wcześniej Townsend wyeliminowała w pierwszej rundzie Maję Chwalińską. Tym samym Sabalenka zapewniła sobie udział w 17. wielkoszlemowym ćwierćfinale w karierze.

Co dalej z pozycją liderki rankingu?

Obecnie Aryna Sabalenka notuje serię 17. zwycięstw z rzędu w Nowym Jorku (lub 18, uwzględniając walkower z 2025 roku z Marketą Vondrousovą). Białorusinka wygrała dwie poprzednie edycje US Open.

Walka o pozycję liderki rankingu WTA wciąż trwa. Sabalenka nie ma jednak pełnej kontroli nad sytuacją. Jeżeli Jelena Rybakina z Kazachstanu dotrze do półfinału, zostanie nowym numerem jeden bez względu na wynik Sabalenki. Z kolei w ćwierćfinale Białorusinka zmierzy się z Lindą Noskovą lub Martą Kostiuk.