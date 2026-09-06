FC Barcelona zdemolowała Valencię. Kto zaliczył udany debiut?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-06 19:46

Piłkarze FC Barcelona pokonali na wyjeździe Valencię 5:0 w meczu 4. kolejki ligi hiszpańskiej. Zespół ze stolicy Katalonii po raz kolejny udowodnił swoją dominację nad „Nietoperzami”. Obecnie FC Barcelona pewnie prowadzi w tabeli z kompletem dwunastu punktów na koncie.

Noga piłkarza kopiącego białą piłkę na murawie stadionu. O wygranej FC Barcelona z Valencią przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym korku uderza w białą piłkę na zielonej murawie stadionu.

Gole i asysty w wygranym meczu

Niedzielne spotkanie na Estadio Mestalla od początku przebiegało pod całkowite dyktando gości z Katalonii. Strzelecki festiwal rozpoczął Lamine Yamal, który w szóstej minucie otworzył wynik, a całe spotkanie zakończył z dwoma golami na koncie.

Kolejne bramki dla zwycięskiej drużyny zdobyli Raphinha, Pedri oraz Fermin, który dodatkowo zaliczył dwie znakomite asysty. W roli rezerwowego bramkarza wystąpił Wojciech Szczęsny, a w końcówce spotkania na murawie pojawił się debiutujący w nowych barwach Gabriel Jesus, sprowadzony niedawno z Arsenalu Londyn.

Uraz obrońcy i układ tabeli

Wysokie zwycięstwo przyćmiła nieco bolesna kontuzja Erica Garcii, który musiał opuścić boisko już w 29. minucie rywalizacji. Defensor niefortunnie zderzył się z klubowym kolegą Rodrim, co doprowadziło do urazu nosa i podejrzeń o jego złamanie.

Drużyna z Barcelony umocniła się na prowadzeniu w lidze hiszpańskiej z dorobkiem dwunastu punktów. Dotrzymujący jej dotychczas kroku Real Madryt przegrał w piątek z Betisem Sewilla 0:1, przez co oba te kluby mają teraz po dziewięć punktów, podczas gdy Valencia z jednym punktem zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Rolki