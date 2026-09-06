FC Barcelona zdemolowała Valencię. Kto zaliczył udany debiut?

Gole i asysty w wygranym meczu

Niedzielne spotkanie na Estadio Mestalla od początku przebiegało pod całkowite dyktando gości z Katalonii. Strzelecki festiwal rozpoczął Lamine Yamal, który w szóstej minucie otworzył wynik, a całe spotkanie zakończył z dwoma golami na koncie.

Kolejne bramki dla zwycięskiej drużyny zdobyli Raphinha, Pedri oraz Fermin, który dodatkowo zaliczył dwie znakomite asysty. W roli rezerwowego bramkarza wystąpił Wojciech Szczęsny, a w końcówce spotkania na murawie pojawił się debiutujący w nowych barwach Gabriel Jesus, sprowadzony niedawno z Arsenalu Londyn.

Uraz obrońcy i układ tabeli

Wysokie zwycięstwo przyćmiła nieco bolesna kontuzja Erica Garcii, który musiał opuścić boisko już w 29. minucie rywalizacji. Defensor niefortunnie zderzył się z klubowym kolegą Rodrim, co doprowadziło do urazu nosa i podejrzeń o jego złamanie.

Drużyna z Barcelony umocniła się na prowadzeniu w lidze hiszpańskiej z dorobkiem dwunastu punktów. Dotrzymujący jej dotychczas kroku Real Madryt przegrał w piątek z Betisem Sewilla 0:1, przez co oba te kluby mają teraz po dziewięć punktów, podczas gdy Valencia z jednym punktem zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.