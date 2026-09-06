Sylwia Grzeszczak szaleje na scenie z DJ-em księdzem. Poleciało "Pan jest pasterzem moim"!

Kim jest Sylwia Grzeszczak?

Sylwia Grzeszczak to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, kompozytorek i autorek tekstów, znana z potężnego głosu oraz znakomitej gry na fortepianie. Jej kariera nabrała ogólnokrajowego tempa w 2008 roku dzięki współpracy z Liberem i wydaniu wspólnego albumu "Ona i On" z przebojami "Co z nami będzie" oraz "Mijamy się".

Jako artystka solowa zadebiutowała w 2011 roku płytą "Sen o przyszłości", która osiągnęła status potrójnej platyny. Utwory takie jak "Małe rzeczy", "Księżniczka", "Tamta dziewczyna" czy nowsze hity "Motyle" i "Och i ach" zdominowały polskie listy przebojów oraz zdobyły setki milionów odtworzeń.

Wokalistka od dziecka kształciła się muzycznie, co przekłada się na jej wszechstronność - samodzielnie komponuje większość swojego repertuaru. Na swoim koncie ma liczne nagrody, w tym Statuetki Eska Music Awards, Superjedynki oraz Telekamery.

Przez lata była związana z Liberem.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Sylwia Grzeszczak szaleje na scenie i śpiewa kościelną pieśń

W Opolu odbył się koncert "W górę serca". Zainteresowanie imprezą okazało się tak ogromne, że organizatorzy przenieśli wydarzenie na Itaka Arenę. Całość otworzyła Arka Noego, ale to, co wydarzyło się później zaskoczyło polski internet. W pewnym momencie na scenie razem ze znanym Dj-em księdzem z Portugalii Padre Guilherme pojawiła się... Sylwia Grzeszczak. Wykonali oni razem wersję techno "Pan jest Pasterzem Moim".

- W wieku 16 lat stało się coś bardzo mocnego i trudnego w moim życiu, z czym w kolejnych latach musiałam nauczyć się żyć… Dlatego uważam występ z @padre.guilherme za najważniejszy i najbardziej wzruszający w mojej karierze!!! (...) Do @padre.guilherme napisałam sama dwa dni temu, żeby zaśpiewać kiedyś, o ile by się to wydarzyło… ale nie wiedziałam, że zaśpiewam z Nim na drugi dzień... ZAWSZE, kiedy macie swój pomysł, zróbcie go!!! Nie zastanawiajcie się, bo jesteście jednostką, która jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju!! Nigdy nie porównujmy się do nikogo, bo Ty JESTEŚ. Tu i teraz! Na zawsze! - napisała Sylwia na swoim Instagramie.

Internauci nie kryli swojego zachwytu przeróbką. Ta nowoczesna wersja do nich doskonale trafiła! A jak wam się podoba?