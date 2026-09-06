Mistrzostwa Europy siatkarek. Kto wywalczył złoto w Stambule?

Turcja wygrywa finał w Stambule

Reprezentacja Turcji po raz drugi w swojej historii sięgnęła po mistrzostwo Starego Kontynentu. W decydującym spotkaniu turnieju zmierzyła się z bardzo wymagającym przeciwnikiem. W zaciętym finale rozegranym w Stambule Turczynki ostatecznie pokonały Włoszki 3:2. Zespół zdołał w ten sposób powtórzyć wielki sukces odniesiony trzy lata temu w Brukseli. Wówczas zawodniczki tej kadry także wygrały mecz finałowy po wyrównanym tie-breaku z Serbkami.

Biało-czerwone rozegrały podczas tego turnieju spotkanie decydujące o trzecim miejscu. Ostatecznie jednak zawodniczki z Polski zakończyły kolejny czempionat Starego Kontynentu tuż za podium. W spotkaniu o brązowy medal reprezentacja Polski przegrała z Serbią 1:3. Polskie siatkarki czekają na kolejny krążek w tej imprezie już od dłuższego czasu. Ostatni medal, z brązowego kruszcu, wywalczyły dokładnie 17 lat temu podczas turnieju w Łodzi.

Kto dominuje w klasyfikacji historycznej?

Zestawienie medalowe wszech czasów europejskiego czempionatu wciąż ma jednego niezwykle wyraźnego lidera. Żadna inna drużyna narodowa nie może dotychczas pochwalić się tak imponującym bilansem zwycięstw. Najwięcej tytułów mistrzowskich w całej historii tej imprezy wywalczyły siatkarki Związku Radzieckiego. Ten legendarny zespół triumfował na europejskich parkietach łącznie aż trzynaście razy. Osiągnięcie to pozostaje najważniejszym rekordem w historii tych rozgrywek.

Po historycznych zmianach politycznych znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej kontynuowała kadra Rosji. Zespół ten regularnie docierał do kluczowych faz turnieju przez wiele kolejnych lat. Od 1993 roku rosyjskie siatkarki stawały na najwyższym stopniu podium sześć razy. Status tej utytułowanej drużyny uległ jednak całkowitej zmianie z powodów geopolitycznych. Od wybuchu wojny w Ukrainie rosyjska reprezentacja nie uczestniczy w międzynarodowych rozgrywkach w siatkówce.