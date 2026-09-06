Sparta Wrocław rozbiła Unię Leszno. Pogrom na otwarcie półfinałów

Sparta Wrocław dominuje na wyjeździe

Pierwsze starcie półfinałowe w ramach play off Ekstraligi żużlowej zakończyło się wyraźnym triumfem gości. Betard Sparta Wrocław pokonała na wyjeździe Fogo Unię Leszno 55:35. Spotkanie, które śledziło na stadionie 17 tysięcy widzów, ułożyło się po myśli wrocławian już od pierwszych biegów. Liderem gości okazał się Artiom Łaguta, który zdobył komplet 15 punktów i wykręcił najlepszy czas dnia (61,60 s) w trzecim wyścigu.

Wrocławianie przyjechali do Leszna osłabieni brakiem kontuzjowanego Bartłomieja Kowalskiego, jednak do składu powrócił Daniel Bewley. Brytyjczyk, który od maja zmagał się ze złamaniem kości udowej, nie dał po sobie poznać, że wraca po poważnej kontuzji. Zakończył spotkanie z 10 punktami na koncie. Z kolei w barwach gospodarzy najlepiej spisał się Ben Cook, gromadząc zaledwie 8 punktów.

Jak przebiegało spotkanie w Lesznie?

Początek meczu dał jeszcze gospodarzom odrobinę nadziei. Po pierwszym biegu miejscowi młodzieżowcy wygrali 4:2, co wywołało eksplozję radości na stadionie im. Alfreda Smoczyka. Było to jednak jedyne drużynowe zwycięstwo Fogo Unii w całym meczu. W kolejnych odsłonach wrocławianie systematycznie budowali przewagę, wykazując się dużą szybkością na dystansie.

Sytuacja gospodarzy stawała się z biegu na bieg coraz trudniejsza. Nawet gdy wygrywali start, zawodnicy Sparty, tacy jak Maciej Janowski czy Daniel Bewley, mijali ich na trasie. Rewanż, który praktycznie wydaje się tylko formalnością, zaplanowano na 13 września na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.