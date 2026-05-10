Prawie goła Edyta Herbuś wskoczyła na Pudzianowskiego i macała jego muskuły! Co za zdjęcia!

Archiwalna sesja Mariusza Pudzianowskiego i Edyty Herbuś w bikini
Obecnie zarówno Mariusz Pudzianowski, jak i Edyta Herbuś to wielkie gwiazdy. Popularny "Pudzian" zbudował swoją legendę jako pięciokrotny mistrz świata w zawodach strongman, a później z powodzeniem kontynuował karierę w mieszanych sztukach walki (MMA). Z kolei tancerka zyskała gigantyczną sympatię widzów przede wszystkim za sprawą swoich niezapomnianych występów w telewizyjnym hicie "Taniec z Gwiazdami".
Cofając się do 2003 roku, Mariusz Pudzianowski święcił już ogromne triumfy i seryjnie wygrywał zawody dla siłaczy, mając status absolutnej gwiazdy sportu. W tamtym czasie o 22-letniej Edycie Herbuś mało kto jeszcze słyszał. Przyszła celebrytka pracowała wówczas jako modelka i wzięła udział w specjalnej sesji fotograficznej dla "Super Expressu". Mając na sobie wyłącznie dwuczęściowy kostium kąpielowy, młodziutka tancerka stawała przed obiektywem w towarzystwie nagiego od pasa w górę strongmana. Na planie zdjęciowym obecna była również inna modelka. Utytułowany sportowiec podnosił zachwycone kobiety, które zgodnie z koncepcją fotografów chwytały go za potężne muskuły. Unikalne zdjęcia z tamtej sesji można obejrzeć w przygotowanej przez nas galerii.