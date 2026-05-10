Agustin Egurrola przeżywa rodzinny koszmar. Jego ojciec utknął na Kubie, a sytuacja jest coraz gorsza

Agustin Egurrola szczerze o swoim ojcu i dramatycznej sytuacji na Kubie

Znany z polskiego show-biznesu Agustin Egurrola niezwykle rzadko dzieli się z mediami szczegółami ze swojego życia prywatnego. Juror programu „Mam Talent!” i ceniony choreograf zrobił jednak niedawno wyjątek podczas wywiadu dla „Super Expressu”. Otworzył się na temat swojego ojca przebywającego na Kubie. Gwiazdor przyznał, że od dawna planuje wyprawę do swojego ojczystego kraju, ale obecne warunki skutecznie torpedują te zamierzenia. Problemy z dostawami prądu, potężny kryzys gospodarczy i ogólna niestabilność sprawiają, że podróż staje się wręcz niemożliwa do zrealizowania w najbliższym czasie.

Zobacz też: Marcin Prokop rozstał się z żoną. Agustin Egurrola ujawnia, co działo się za kulisami Mam Talent

41

"Wybieram się... mam nadzieję, jak trochę ta sytuacja na Kubie się poprawi, to chciałbym polecić do ojca" - mówi nam Agustin Egurrola.

Sonda Oglądasz "Mam Talent"? Tak Nie Czasami

Juror "Mam Talent!" martwi się o 92-letniego tatę

Choreograf nie ukrywa, że obecne wydarzenia na Kubie budzą w nim ogromne obawy. Mimo że jego życie i kariera toczą się w Polsce, cały czas pozostaje w kontakcie z rodziną na wyspie i oferuje im wszelkie możliwe wsparcie.

Egurrola podkreśla, że mimo potężnego kryzysu, jego ojciec stara się zachować optymizm i niezłą formę. 92-latek nie został pozostawiony sam sobie, codziennie wspierają go bliscy i przyjaciele. Choć Agustin drży o zdrowie i bezpieczeństwo seniora, z dumą podkreśla, że ojciec z godnością znosi te niezwykle ciężkie warunki.

Zobacz też: Agustin Egurrola przyjmie do swojego domu wyjątkowego gościa. Wybaczył porzucenie?

"Cały czas jestem w kontakcie, ale faktem jest, że są problemy z dostawami prądu, jest dosyć ciężka sytuacja, ale jesteśmy cały czas w kontakcie... pomagam, jak mogę, więc mam nadzieję, że wszystko... że będą jeszcze takie dobre warunki, żebyśmy się spotkali" - wyznał nam juror "Mam Talent!".

Ojciec gwiazdora cały czas jest otoczony pomocą przyjaciół i rodziny, na których może liczyć w każdej chwili. Choreograf nie ukrywa jednak, że zamartwia się o los swojego taty, równocześnie dodając, że 92-latek niezwykle dzielnie mierzy się z panującą biedą.

"Ma opiekę, ma też przyjaciół. On już ma 92 lata więc, to już jest taki wiek, który wymaga, żeby był koło niego ktoś, na razie dajemy radę i dobrze znosi mimo tego ogromnego kryzysu... na razie wszystko jakby dobrze jest, zdrowie dopisuje..." - przyznał "Super Expressowi" Agustin Egurrola.

Dla Egurroli wartości rodzinne od zawsze stanowiły absolutny priorytet. Z tego powodu niemożność zorganizowania błyskawicznego spotkania z ojcem jest dla niego ogromnym obciążeniem emocjonalnym. Sprawę pogarsza fakt, że sytuacja społeczno-ekonomiczna na Kubie od wielu miesięcy wywołuje powszechne przerażenie zarówno wśród jej mieszkańców, jak i rodzin przebywających za granicą.

Zobacz też: Tadla i Kret WALCZĄ w sądzie! Beata bardzo się stresuje rozprawą. Znajomi drżą o jej zdrowie