Złodzieje z nożem w domu Jana Bednarka. Portugalska policja namierzyła sprawców

Dramat w domu Jana Bednarka. Złodziej z nożem

To miał być zwykły piątek, jednak zamienił się w prawdziwy koszmar dla reprezentanta Polski. Jan Bednarek, grający w FC Porto, wrócił z kolacji ze swoją żoną i córką do portugalskiej posiadłości. Około godziny 20:00, po przekroczeniu progu, piłkarz natknął się na trzech włamywaczy. Sytuacja stała się niezwykle dramatyczna, ponieważ jeden z intruzów wymachiwał nożem w stronę sportowca. Na szczęście ostatecznie obyło się bez przemocy fizycznej.

Złodzieje działali bardzo sprawnie. Z posiadłości obrońcy zniknęły wartościowe przedmioty, których łączną wartość szacuje się na 150 tysięcy euro. Jak donoszą media, skradziono m.in. dwie obrączki, dwa luksusowe zegarki oraz bransoletkę. Bandytom udało się zbiec, zanim na miejsce dotarła policja.

Portugalska policja zidentyfikowała szajkę okradającą dom Bednarka

Funkcjonariusze z Portugalii błyskawicznie przystąpili do działania, a ich praca przyniosła pierwsze efekty. Sobotnie doniesienia lokalnych mediów, opierające się na policyjnych źródłach, wskazują na zidentyfikowanie podejrzanych o ten zuchwały napad. Okazuje się, że za całą akcją stała pięcioosobowa szajka, w skład której wchodziło czterech mężczyzn i jedna kobieta. Bezpośrednio do domu weszło trzech sprawców, którzy posługiwali się językiem hiszpańskim.

Przełom w śledztwie był możliwy dzięki zapisom z kamer monitoringu – zarówno tych zainstalowanych w rezydencji polskiego piłkarza, jak i z kamer ulicznych. Chociaż organy ścigania znają już tożsamość przestępców, to jeszcze nie doszło do ich zatrzymania. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to wyłącznie kwestia czasu.

Pomimo wstrząsających wydarzeń, Jan Bednarek wziął udział w sobotnim treningu FC Porto. Władze klubu natychmiast otoczyły zawodnika i jego bliskich opieką, oferując wsparcie psychologa i dodatkową ochronę posiadłości. Francesco Farioli, szkoleniowiec drużyny, przekazał, że ze względu na stan psychiczny Polaka nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji co do jego występu w najbliższym spotkaniu ligowym.

