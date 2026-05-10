NBA Play off: Thunder w drodze do finału. Jak powstrzymać niepokonanych obrońców tytułu?

Thunder blisko finału Konferencji Zachodniej

Oklahoma City Thunder zrobiło duży krok w kierunku finału Konferencji Zachodniej, pokonując Los Angeles Lakers 131:108. Spotkanie odbyło się na wyjeździe, co tylko podkreśla siłę zespołu z Oklahomy. Zwycięstwo to zapewniło im prowadzenie 3-0 w serii do czterech zwycięstw, stawiając ich w bardzo korzystnej sytuacji. Zespół ten jest już o krok od awansu do kolejnej fazy play off.

Gwiazdą meczu był Ajay Mitchell, który zdobył 24 punkty, ustalając nowy rekord kariery w fazie play off. Był to jego szósty mecz z rzędu, w którym zdobył co najmniej 14 punktów, pokazując swoją niezmienną formę. Shai Gilgeous-Alexander również dołożył istotne 23 punkty do puli zespołu z Oklahomy. Ich wspólny wysiłek był kluczowy dla osiągniętego rezultatu.

"Myślę, że pierwsza połowa nie była naszą najlepszą, ale w szatni po prostu o tym porozmawialiśmy i wiedzieliśmy, że musimy się dostosować i grać lepiej. Myślę, że świetnie wyszliśmy z tej połowy" - powiedział Mitchell, który zdobył co najmniej 14 punktów w szóstym meczu z rzędu.

Jak Lakers radzą sobie z presją?

Zespół z Oklahoma City kontynuuje swoją imponującą serię, będąc szóstym obrońcą tytułu w historii NBA, który rozpoczął play off z bilansem 7-0. Ta statystyka podkreśla ich dominację w tegorocznych rozgrywkach i determinację. Los Angeles Lakers, podobnie jak w poprzednim meczu, mieli trudności z utrzymaniem tempa narzuconego przez rywali. Ich walka była widoczna, ale niewystarczająca.

Po stronie Lakers, najskuteczniejszy był Rui Hachimura z 21 punktami, natomiast LeBron James zanotował 19 punktów, starając się napędzać ofensywę. Lakers wciąż muszą radzić sobie bez kluczowego zawodnika, Luki Doncicia, który leczy kontuzję ścięgna uda od ponad miesiąca. Jego absencja znacząco wpływa na strategię drużyny. Czwarty mecz serii odbędzie się w poniedziałek w Los Angeles.

"Mieliśmy momenty w pierwszej połowie, które były dla nas naprawdę dobre. W trzeciej kwarcie nie trafiliśmy rzutów, nie broniliśmy się ani nie zatrzymywaliśmy, co pozwoliło im wyeliminować nas z gry" - podsumował James.

Cleveland Cavaliers gonią Detroit Pistons

W innej rywalizacji, Cleveland Cavaliers wrócili do gry przeciwko Detroit Pistons, wygrywając trzecie spotkanie. Po dwóch porażkach na wyjeździe, koszykarze z Cleveland zwyciężyli u siebie 116:109, zmniejszając stratę w serii do 1-2. To zwycięstwo jest kluczowe dla ich szans na dalszą rywalizację w fazie play off. Dodało ono zespołowi z Cleveland niezbędnej pewności siebie przed kolejnymi meczami.

Donovan Mitchell był liderem Cavaliers, zdobywając imponujące 35 punktów, a James Harden dołożył 19, wspierając ofensywę. Liderem Pistons był Cade Cunningham z 27 punktami, starając się utrzymać swoją drużynę w grze. Czwarty mecz obu serii, zarówno Thunder-Lakers w Los Angeles, jak i Cavaliers-Pistons w Cleveland, odbędzie się w poniedziałek. Kolejne starcia zapowiadają się emocjonująco dla fanów koszykówki.

"Wiemy, jak ważne jest to pierwsze zwycięstwo, aby wygrać serię. Tak naprawdę to zwycięstwo drużynowe, w którym wielu zawodników miało dziś swój wkład" - powiedział trener Cavaliers Kenny Atkinson.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.