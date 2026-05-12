Egzamin ósmoklasisty 2026. To można znaleźć w przeciekach z internetu

Fala przecieków arkuszy CKE zalewa internet

Przed każdym egzaminem ósmoklasisty w sieci pojawia się wysyp ofert rzekomych arkuszy CKE. Mechanizm jest zawsze ten sam:

chwytliwe hasła,

„dowody” w postaci spreparowanych screenów,

presja czasu („ostatnia szansa!”, „arkusz już krąży!”),

obietnica pewniaków za symboliczną opłatą lub kliknięcie w link.

To klasyczne sztuczki psychologiczne, które mają wywołać emocje i skłonić uczniów do działania bez zastanowienia.

Co grozi uczniom, którzy dadzą się nabrać?

Skorzystanie z takich „ofert” może skończyć się bardzo źle:

wyłudzenie danych osobowych,

zainfekowanie telefonu lub komputera,

strata pieniędzy,

a w skrajnych przypadkach — postępowanie wyjaśniające, jeśli uczeń faktycznie wejdzie w posiadanie nielegalnych materiałów.

Warto pamiętać: arkusze egzaminacyjne są prawnie chronione, a ich nieuprawnione posiadanie lub rozpowszechnianie może prowadzić do odpowiedzialności karnej.

CKE nigdy nie udostępnia arkuszy przed egzaminem

Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla to co roku:

żadne materiały egzaminacyjne nie trafiają do szkół ani do internetu przed rozpoczęciem egzaminu.

Każdy, kto twierdzi inaczej, zwyczajnie kłamie.

Prawdziwy wyciek? Skutki byłyby poważne

Gdyby doszło do realnego wycieku, konsekwencje byłyby natychmiastowe:

unieważnienie egzaminu,

konieczność powtórzenia testu,

postępowanie prokuratorskie wobec osób odpowiedzialnych.

To nie są żarty — to materiały objęte ochroną jak dokumenty państwowe.

Egzamin nie wykracza poza program nauczania

Warto uspokoić uczniów:

na egzaminie ósmoklasisty nie pojawia się nic, czego nie było w szkole.CKE trzyma się podstawy programowej — żadnych „podchwytliwych tajnych zagadnień”, żadnych „ukrytych lektur”.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

To fakt, o którym wielu uczniów zapomina.Egzaminu nie da się oblać, ale wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich.Dlatego warto się przygotować, zamiast tracić czas na pogoń za fałszywymi przeciekami.

Kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty 2026?

Egzamin w 2026 roku zaplanowano na:

11 maja — język polski,

12 maja — matematyka,

13 maja — język obcy nowożytny.

Kiedy wyniki?

Uczniowie poznają swoje rezultaty 3 lipca 2026 r.

13

QUIZ. Matematyka dla prawdziwych speców. Szybki test z geometrii. Przy piątym pytaniu zrobisz duże oczy Pytanie 1 z 10 Suma kątów wewnętrznych w dowolnym trapezie wynosi: 180 stopni 270 stopni 360 stopni Następne pytanie