Kiedy premier dowiedział się o aferze Zondacrypto? Poseł pyta o tajne notatki i działania rządu

Poseł Janusz Cieszyński domaga się informacji, kiedy dokładnie premier po raz pierwszy dowiedział się o ryzykach związanych z giełdą.

Sprawa dotyczy również tajnej notatki ABW o rosyjskich powiązaniach Zondacrypto, która miała być omawiana na niejawnym posiedzeniu Sejmu.

Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy rząd podjął jakiekolwiek działania, zanim prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa na ogromną skalę.

Śledztwo na 350 mln zł i pytania o rosyjskie powiązania

Poseł Janusz Cieszyński w swojej interpelacji do premiera odnosi się do afery związanej z giełdą kryptowalut Zondacrypto. Wskazuje, że 17 kwietnia 2026 roku Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa znacznej wartości i prania pieniędzy. Początkowe straty oszacowano na co najmniej 350 mln zł, a kwota ta stale rośnie.

Poseł powołuje się również na doniesienia medialne, według których premier miał publicznie odwoływać się do tajnej notatki ABW dotyczącej rosyjskich powiązań Zondacrypto. Zdaniem Cieszyńskiego, ustalenia służb miały być nawet przedmiotem niejawnego posiedzenia Sejmu, które odbyło się 5 grudnia 2025 roku.

Poseł chce poznać kalendarium obiegu informacji w rządzie

W związku z powagą sytuacji Janusz Cieszyński domaga się ustalenia pełnego ciągu obiegu informacji na temat Zondacrypto w administracji rządowej. W interpelacji pyta, kiedy prezes Rady Ministrów po raz pierwszy uzyskał informację o ryzykach związanych z działalnością giełdy i które służby ją przekazały – ABW, AW, CBA, KAS, KNF czy GIIF.

Poseł chce również wiedzieć, ile pism, notatek lub raportów dotyczących Zondacrypto wpłynęło do Kancelarii Premiera od 1 stycznia 2024 roku. Prosi o zestawienie dokumentów wraz z datami, instytucjami nadawczymi oraz ewentualnymi klauzulami tajności.

Czy rząd zareagował na ostrzeżenia służb przed wszczęciem śledztwa?

Kluczowe pytania posła Cieszyńskiego dotyczą reakcji rządu na napływające informacje. Chce on wiedzieć, czy ustalenia służb na temat Zondacrypto były przedmiotem posiedzeń Kolegium ds. Służb Specjalnych lub Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Poseł pyta wprost, czy w okresie od otrzymania pierwszej informacji od służb do dnia wszczęcia śledztwa przez prokuraturę premier polecił podjęcie jakichkolwiek działań wobec giełdy. Interpelacja ma również wyjaśnić, czy informacje od służb były przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, generalnego inspektora informacji finansowej lub prokuratury, a jeśli tak, to w jakiej formie i kiedy.

W swojej interpelacji poseł Janusz Cieszyński dąży do precyzyjnego ustalenia, czy i kiedy najważniejsze osoby w państwie posiadały wiedzę o nieprawidłowościach związanych z giełdą Zondacrypto. Odpowiedzi na pytania mają wyjaśnić, czy podjęto odpowiednie kroki w celu ochrony obywateli i bezpieczeństwa finansowego państwa, zanim sprawą zajęła się prokuratura.