Hanna Żudziewicz wygrywa "Taniec z Gwiazdami" po raz trzeci. Tancerka wyrównała imponujący rekord swojego męża

"Taniec z Gwiazdami" gości na polskich ekranach od ponad dwudziestu lat

Telewizyjne zmagania znanych osobistości na parkiecie stanowią bezsprzecznie jeden z najbardziej rozpoznawalnych formatów rozrywkowych w naszym kraju. Każdy kolejny sezon przyciąga do rywalizacji największe gwiazdy rodzimego show-biznesu, a przed telewizorami zasiada widownia liczona w milionach. Emisja pierwszego odcinka miała miejsce 16 kwietnia 2005 roku. Na przestrzeni blisko dwóch dekad produkcja wielokrotnie się zmieniała, a początkowo taneczne zmagania pokazywała stacja TVN, gdzie program gościł nieprzerwanie do 2011 roku.

Trzy lata po zakończeniu emisji w pierwszej stacji format trafił do ramówki Polsatu pod odświeżoną nazwą "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" i wpisał się w nią na znacznie dłużej. Miniony rok przyniósł niespodziewaną przerwę, ponieważ dyrektor programowy Edward Miszczak zadecydował o chwilowym zawieszeniu produkcji, jednak już wiosną 2024 roku popularne show wróciło na antenę, ponownie gromadząc przed odbiornikami ogromną publiczność dopingującą swoich faworytów.

Zobacz również: Magdalena Boczarska zachwyciła w finale "Tańca z Gwiazdami". Jej freestyle poruszył do łez Julię Wieniawę

42

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zdominowali osiemnastą edycję "Tańca z Gwiazdami"

Po przejściu programu do telewizji Polsat diametralnie zmieniło się grono sędziowskie, z którego posadę zachowała wyłącznie Iwona Pavlović. Szeregi tancerzy "Tańca z Gwiazdami" zasiliły zupełnie nowe twarze, w tym między innymi Michał Kassin, Julia Suryś, Daria Syta oraz Hanna Żudziewicz. Współcześnie najpopularniejsi instruktorzy cieszą się rozpoznawalnością na równi ze swoimi podopiecznymi. Zgodnie z decyzją kierownictwa stacji profesjonalny partner laureata również odbiera własną Kryształową Kulę oraz specjalną nagrodę finansową.

Osiągnięcie pierwszego miejsca to olbrzymi prestiż zarówno dla rywalizującego celebryty, jak i jego trenera. W niedzielny wieczór do zaszczytnego grona triumfatorów dołączyli Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz. Dla utalentowanej choreografki jest to już trzecia wiktoria w historii udziału w telewizyjnym hicie. Dzięki temu wyjątkowemu osiągnięciu artystka dogoniła w statystykach swojego męża, który także trzykrotnie świętował zwycięstwo u boku swoich tanecznych partnerek.

Zobacz również: Rafał Maserak ostro o rzekomej ustawce w finale "Tańca z Gwiazdami". Juror rzucił wyzwanie Kubie Wojewódzkiemu

Sonda Czy lubisz jury "Tańca z Gwiazdami"? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

Hanna Żudziewicz to prawdziwa rekordzistka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami"

Przyszła gwiazda parkietu postawiła swoje pierwsze kroki na sali treningowej w wieku zaledwie sześciu lat, rozpoczynając żmudną naukę tańca towarzyskiego. Wielomiesięczne przygotowania zaowocowały zdobyciem elitarnej klasy "S" zarówno w stylu standardowym, jak i latynoamerykańskim. Wspólnie z Jackiem Jeschke udało jej się triumfować w niezwykle prestiżowych zmaganiach, do których należą między innymi Mistrzostwa Świata w Tańcach Standardowych oraz turniej Blackpool Dance Festival z 2011 roku.

Kariera telewizyjna utytułowanej instruktorki w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wystartowała dekadę temu w 2014 roku. Na przestrzeni kolejnych lat pod jej czujnym okiem swoje umiejętności szlifowało wielu znanych panów, a na parkiecie towarzyszyli jej Mateusz Banasiuk, Marcin Najman, Izuagbe Ugonoh, Robert Wabich, Robert Koszucki, Adam Małczyk, Sylwester Wilk, Piotr Mróz, Filip Chajzer, Filip Bobek oraz oczywiście wspomniany Gamou Fall.

Przystępując do osiemnastej odsłony widowiska, tancerka mogła poszczycić się już dwiema statuetkami na swoim koncie. Swój pierwszy triumf odnotowała jesienią 2016 roku podczas szóstej serii, gdy jej podopiecznym był Robert Wabich. Pięć lat później wygrała rywalizację w dwunastej edycji u boku Piotra Mroza. Od minionej niedzieli może oficjalnie nazywać się niekwestionowaną liderką programu. Hanna Żudziewicz i Gamou Fall w niesamowitym stylu zachwycili publiczność oraz panel sędziowski, co ostatecznie pozwoliło artystce powiększyć wspólną domową kolekcję o szóstą Kryształową Kulę.

Zobacz również: Gamou Fall porwał jurorki do tańca na parkiecie! Iwona Pavlović zaliczyła zaskakującą wpadkę