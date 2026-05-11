Michał Koterski na finale "Tańca z Gwiazdami" z pięknością u boku. To 23-letnia Miss Polonia

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrywają 18. edycję "Tańca z Gwiazdami"

W niedzielny wieczór wyłoniono triumfatorów osiemnastej edycji popularnego show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Producenci przygotowali historyczną niespodziankę, ponieważ w decydującej rywalizacji wzięły udział aż cztery taneczne duety. Dzięki wsparciu głosujących telewidzów na parkiecie zameldowali się Sebastian Fabijański z Julią Suryś oraz Gamou Fall w parze z Hanną Żudziewicz. Skład finału uzupełniła bezprecedensowa decyzja sędziów, którzy zmienili zasady i przepuścili z dogrywki Paulinę Gałązkę z Michałem Bartkiewiczem oraz Magdalenę Boczarską u boku Jacka Jeschke.

Ostatni odcinek dostarczył ogromnych emocji, a wszystkie rywalizujące gwiazdy zaprezentowały niezwykłe umiejętności. Jury oceniło finałowe choreografie maksymalną liczbą punktów, co postawiło fanów formatu przed niezwykle wymagającym wyborem. Zgodnie z formatem show, statuetka mogła powędrować tylko do jednego zespołu. Ostateczny triumf świętowali Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz, którzy odebrali słynną Kryształową Kulę. Doświadczona tancerka wygrała ten prestiżowy program już po raz trzeci, wyrównując tym samym życiowy rekord swojego męża, Jacka Jeschke.

Michał Koterski na finale Polsatu. Aktorowi towarzyszyła nowa kobieta

Przegrana ulubieńców spotkała się ze sporym rozczarowaniem części widowni. Wynik głosowania wywołał stanowczy sprzeciw zwłaszcza wśród oddanych fanów Sebastiana Fabijańskiego. Popularnego aktora zaciekle dopingował na miejscu 46-letni Michał Koterski, który już wcześniej promował występy kolegi na swoich profilach w internecie. Aktor zasiadł na trybunach studia "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", dumnie prezentując przygotowany wcześniej transparent. W kibicowaniu aktywnie pomagała mu zjawiskowa brunetka, co od razu przykuło uwagę fotoreporterów.

Obecność tajemniczej kobiety natychmiast wywołała spore poruszenie. Michał Koterski w zeszłym roku zakończył wieloletnią relację z Marcelą Leszczak i powoli buduje swoją codzienność od podstaw. Artysta konsekwentnie unika publicznych zwierzeń na temat prywatności, jednak uważni obserwatorzy jego Instagrama wyłapali drobne sugestie o nowym uczuciu. Dodatkowo w okresie tegorocznej Wielkanocy paparazzi przyłapali aktora podczas nastrojowego spaceru z nieznajomą kobietą. Para spędzała wówczas czas w jednym z najdroższych hoteli na terenie Sopotu.

Maja Klajda i Michał Koterski. Kim jest 23-letnia Miss Polonia?

Sympatycy gwiazdora rozpoczęli śledztwo, próbując zidentyfikować jego nową partnerkę. On sam milczy na ten temat jak zaklęty. Na razie nie wiadomo, kim jest wybranka jego serca.

Za to okazało się, że jego niedzielna towarzyszka funkcjonuje już w polskim show-biznesie. To 23-letnia Maja Klajda, czyli zdobywczyni korony Miss Polonia z 2024 roku. Modelka ma na koncie ogromny sukces międzynarodowy, ponieważ w zeszłym roku reprezentowała nasz kraj w wyborach Miss World. Polka zajęła ostatecznie trzecią lokatę na świecie, zgarniając szarfę II Wicemiss. Jury dodatkowo doceniło jej urodę, oficjalnie przyznając jej prestiżowy tytuł Miss World Europe.

Na ten moment brakuje potwierdzenia, czy to z Mają Klajdą Michał Koterski wypoczywał niedawno w Sopocie. Podczas finału tanecznego show widać było jednak wyraźnie, że artysta i modelka czują się w swoim towarzystwie wyśmienicie. Czas pokaże, czy to wyłącznie zwykła przyjaźń, czy może początek poważniejszej relacji.

