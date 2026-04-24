Joanna Senyszyn na imprezie festiwalowej. Tak bawiła się 77-letnia polityczka

Gwiazdy na imprezie promującej Warsaw Music Festival

Mimo że do lata zostało jeszcze trochę czasu, kalendarz wakacyjnych imprez muzycznych zaczyna się zapełniać. Organizatorzy Warsaw Music Festival przygotowują się do wydarzenia, które potrwa kilka dni na warszawskim Stadionie Legii – 13, 17 i 20 czerwca. Ta muzyczna mieszanka elektroniki, rocka i popu przyciągnie tłumy, a główną atrakcją będzie występ zespołu Black Eyed Peas.

W miniony czwartek zorganizowano specjalne launch party, które było zapowiedzią Warsaw Music Festival 2026. Podczas tego wydarzenia ujawniono pełny skład artystów. Ogłoszono również, że uczestnicy będą mieli do dyspozycji Miasteczko Festivalowe przez cały okres trwania imprezy. Goście czwartkowego spotkania mogli poczuć muzyczny klimat nadchodzącego festiwalu. Na scenie wystąpili tacy artyści jak KASIA, Helena Ciuraba, Kalwi & Remi oraz Cezary Machej z Dj Otkiem.

Joanna Senyszyn zachwyca energią na tle młodszych gwiazd

Czwartkowa impreza zgromadziła wiele postaci ze świata show-biznesu. Przed fotoreporterami zaprezentowali się między innymi Sylwia Madeńska, Klaudia Neścior, Kasia Nast, Edyta Folwarska, Kuba Szmajkowski, Bart Pniewski, Krzysztof Gojdź, Mieszko Masłowski, Misheel Jargalsaikhan, a nawet interaktywny robot Edward Warchock.

Szczególną uwagę zwróciła obecność Joanny Senyszyn, która świetnie odnalazła się w towarzystwie młodszych celebrytów. 77-letnia działaczka polityczna, znana z zeszłorocznego startu w wyborach prezydenckich, wciąż zaskakuje witalnością. Chociaż nie zdobyła najwyższego urzędu w państwie, zyskała ogromną sympatię internautów, którzy nadali jej tytuł "imperatorki Senyszyn". Swoją niesłabnącą energię i dystans udowodniła, doskonale bawiąc się na czwartkowym wydarzeniu muzycznym.

