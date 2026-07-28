Tak Polska i Ukraina głosują na siebie na Eurowizji. Kto komu przyznał więcej punktów?

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Polska zadebiutowała na Eurowizji w 1994 roku znakomitym drugim miejscem, które wywalczyła Edyta Górniak z utworem "To nie ja!". Z kolei Ukraina planowała dołączyć już dwa lata później, ale ostatecznie zrobiła to dopiero w 2003 roku. Już za drugim razem sięgnęła po wygraną, co powtórzyła jeszcze dwukrotnie, ponadto czterokrotnie trafiając na podium. Jak wyglądały wzajemne wymiany not między Polską a Ukrainą? Przytaczamy ciekawe statystyki.
Eurowizja: Ukraina nie do pokonania w Polsce
Krajem, który od dekady jest zdobywcą największej sumy punktów od Polski, jest Ukraina. Przede wszystkim dzieje się to za sprawą głosowania SMS i internetowego, w którym niewątpliwie duży wpływ posiada mniejszość ukraińska w naszym kraju. Ostatni raz Ukraina nie wygrała głosowania widzów w Polsce w 2017 roku, choć reprezentował ją znany z polskiej edycji "Must be the music" zespół O. Torvald. Łącznie, w półfinałach i finałach Eurowizji, Polska przyznała Ukrainie 290 punktów, o 51 więcej niż drugiej Szwecji.
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Polska bez punktów z Ukrainy? To mit
Wielu osobom wydaje się, że stałe wsparcie punktowe wędruje jedynie z Polski do Ukrainy, zaś w odwrotnym kierunku panuje brak sympatii. Szczególne kontrowersje pojawiły się w 2022 roku, kiedy wspierany przez Polaków i Litwinów kraj objęty wojną nie przyznał w głosowaniu jury żadnych punktów ani Polsce, ani Litwie. Warto jednak dodać, że w głosowaniu ukraińskich widzów Krystian Ochman był najlepszy. Statystycznie, na jakiekolwiek punkty od Ukrainy mogliśmy jako Polska liczyć... aż do 2026 roku. Alicja Szemplińska nie wystąpiła w tym samym półfinale, co Ukraina, ale w głosowaniu finałowym nie zdobyła oczek ani od jury, ani od widzów w tym kraju. Wcześniej taka sytuacja wydarzyła się jedynie w latach 2008 i 2017. Średnio, Polska zdobyła od Ukrainy 5,20 pkt, a Ukraina od Polski - 8,06 pkt.
Pod względem krajów, które od naszego debiutu w 1994 roku przyznały biało-czerwonym propozycjom najwięcej głosów, Ukraina zajmuje piąte miejsce, ex aequo z innym sąsiadem Polski - Litwą. Więcej zgarnęliśmy łącznie od krajów zamieszkiwanych przez duże skupiska Polonii - Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii i Irlandii.
Polacy głosują na samych siebie? Możemy liczyć na Polonię
Poniżej zamieszczamy aktualne zestawienie krajów, które w sumie oddały Polakom najwięcej poparcia, oraz krajów, które najbardziej się podobały jurorom i widzom w Polsce. Jedyne państwa, które od 1994 roku ani razu nie punktowały Polski, to Monako oraz Serbia i Czarnogóra, które mogły to zrobić w latach 2004-2006. Polska wszystkim innym uczestnikom w historii swoich startów podarowała co najmniej jedno oczko.
Kraje, które przyznały najwięcej punktów Polsce:
- Niemcy - 226
- Wielka Brytania - 171
- Belgia - 154
- Irlandia - 142
- Litwa i Ukraina - 130
- Norwegia - 108
- Islandia - 104
- Francja - 98
- Austria - 95
- Szwecja - 94
Kraje, które zdobyły najwięcej punktów od Polski:
- Ukraina - 290
- Szwecja - 229
- Australia - 159
- Norwegia - 154
- Belgia - 146
- Izrael - 133
- Estonia - 132
- Finlandia - 131
- Szwajcaria - 114
- Litwa - 106