Tak Polska i Ukraina głosują na siebie na Eurowizji. Kto komu przyznał więcej punktów?

Polska zadebiutowała na Eurowizji w 1994 roku znakomitym drugim miejscem, które wywalczyła Edyta Górniak z utworem "To nie ja!". Z kolei Ukraina planowała dołączyć już dwa lata później, ale ostatecznie zrobiła to dopiero w 2003 roku. Już za drugim razem sięgnęła po wygraną, co powtórzyła jeszcze dwukrotnie, ponadto czterokrotnie trafiając na podium. Jak wyglądały wzajemne wymiany not między Polską a Ukrainą? Przytaczamy ciekawe statystyki.

Eurowizja: Ukraina nie do pokonania w Polsce

Krajem, który od dekady jest zdobywcą największej sumy punktów od Polski, jest Ukraina. Przede wszystkim dzieje się to za sprawą głosowania SMS i internetowego, w którym niewątpliwie duży wpływ posiada mniejszość ukraińska w naszym kraju. Ostatni raz Ukraina nie wygrała głosowania widzów w Polsce w 2017 roku, choć reprezentował ją znany z polskiej edycji "Must be the music" zespół O. Torvald. Łącznie, w półfinałach i finałach Eurowizji, Polska przyznała Ukrainie 290 punktów, o 51 więcej niż drugiej Szwecji.

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Polska bez punktów z Ukrainy? To mit

Wielu osobom wydaje się, że stałe wsparcie punktowe wędruje jedynie z Polski do Ukrainy, zaś w odwrotnym kierunku panuje brak sympatii. Szczególne kontrowersje pojawiły się w 2022 roku, kiedy wspierany przez Polaków i Litwinów kraj objęty wojną nie przyznał w głosowaniu jury żadnych punktów ani Polsce, ani Litwie. Warto jednak dodać, że w głosowaniu ukraińskich widzów Krystian Ochman był najlepszy. Statystycznie, na jakiekolwiek punkty od Ukrainy mogliśmy jako Polska liczyć... aż do 2026 roku. Alicja Szemplińska nie wystąpiła w tym samym półfinale, co Ukraina, ale w głosowaniu finałowym nie zdobyła oczek ani od jury, ani od widzów w tym kraju. Wcześniej taka sytuacja wydarzyła się jedynie w latach 2008 i 2017. Średnio, Polska zdobyła od Ukrainy 5,20 pkt, a Ukraina od Polski - 8,06 pkt.

Pod względem krajów, które od naszego debiutu w 1994 roku przyznały biało-czerwonym propozycjom najwięcej głosów, Ukraina zajmuje piąte miejsce, ex aequo z innym sąsiadem Polski - Litwą. Więcej zgarnęliśmy łącznie od krajów zamieszkiwanych przez duże skupiska Polonii - Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii i Irlandii.

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Polacy głosują na samych siebie? Możemy liczyć na Polonię

Poniżej zamieszczamy aktualne zestawienie krajów, które w sumie oddały Polakom najwięcej poparcia, oraz krajów, które najbardziej się podobały jurorom i widzom w Polsce. Jedyne państwa, które od 1994 roku ani razu nie punktowały Polski, to Monako oraz Serbia i Czarnogóra, które mogły to zrobić w latach 2004-2006. Polska wszystkim innym uczestnikom w historii swoich startów podarowała co najmniej jedno oczko.

Kraje, które przyznały najwięcej punktów Polsce:

Niemcy - 226 Wielka Brytania - 171 Belgia - 154 Irlandia - 142 Litwa i Ukraina - 130 Norwegia - 108 Islandia - 104 Francja - 98 Austria - 95 Szwecja - 94

Kraje, które zdobyły najwięcej punktów od Polski:

Ukraina - 290 Szwecja - 229 Australia - 159 Norwegia - 154 Belgia - 146 Izrael - 133 Estonia - 132 Finlandia - 131 Szwajcaria - 114 Litwa - 106

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