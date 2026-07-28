Córka Macieja Stuhra zadebiutowała u jego boku. Matylda pójdzie w jego ślady?

Matylda Stuhr: Kim jest i czym zajmuje się pociecha Macieja Stuhra?

Maciej Stuhr od wielu lat tworzy udany związek z Katarzyną Błażejewską, z którą wspólnie wychowuje syna Błażeja. Wcześniej jego życiową partnerką była fotografka i aktorka Samanta Janas. Owocem ich małżeństwa jest dziś 26-letnia Matylda. Choć początkowo wydawało się, że córka pójdzie w ślady znanej rodziny – ukończyła bowiem liceum filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej o profilu aktorskim – ostatecznie zdecydowała się na podjęcie studiów dziennikarskich.

Aktor ze szczególną dbałością chroni prywatność swoją i najbliższych, dlatego jego jedyna córka dotychczas unikała zaangażowania w show-biznes. Zdarzały się jedynie drobne wyjątki: jako mała dziewczynka kilkukrotnie towarzyszyła ojcu podczas oficjalnych premier, a w 2014 roku u boku Macieja Stuhra zaprezentowała się na pokazie produkcji "Fuks 2".

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Maciej Stuhr i Matylda Stuhr we wspólnej audycji. Zadebiutowali w studiu radiowym

Ważnym wydarzeniem w życiu młodej kobiety okazał się jej radiowy debiut, podczas którego wspierał ją sławny tata. Niedawno Matylda Stuhr pochwaliła się pamiątkową fotografią wprost ze studia Radia 357. Razem z ojcem wzięli udział w popularnej audycji "Ok Boomer", która stanowi platformę wymiany poglądów dla przedstawicieli różnych pokoleń.

Mój debiut w radiu z tatusiem zaliczony - napisała na Instagramie.

Aktor należy do osób, które niezwykle powściągliwie wypowiadają się na temat swoich pociech. Mimo to dwa lata temu zaskoczył opinię publiczną bardzo osobistym wyznaniem dotyczącym córki. Jako moderator programu "Autentyczni", emitowanego od listopada 2023 do grudnia 2024 roku, wspierał rozmowy osób w spektrum autyzmu z zaproszonymi gośćmi. To właśnie w jednym z odcinków po raz pierwszy zdradził, że Matylda musi mierzyć się z pewną formą lekkiej niepełnosprawności.

Moja córka jest lekko niepełnosprawna. [...] Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności - mówił aktor.

Natomiast kilka lat temu, udzielając wywiadu tygodnikowi "Polityka", Maciej Stuhr szczerze przyznał, że ich wzajemne stosunki bywały w przeszłości dość burzliwe. Ostatecznie jednak pokonali dzielące ich różnice, wypracowując pełne porozumienie. Dzisiaj znany artysta nie ukrywa, że z ogromną dumą śledzi życiowe sukcesy swojej dorosłej córki.

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