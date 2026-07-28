Mychajło Mudryk płaci za skandale. Majątek gwiazdy Chelsea zamrożony

Mychajło Mudryk, który dołączył do Chelsea w 2023 roku za rekordowe dla ukraińskiej piłki 70 milionów euro zapłacone Szachtarowi Donieck, stał się jednym z największych transferowych niewypałów. Zawodnik szybko rozczarował sympatyków londyńskiego klubu, którzy zaczęli głośno podważać sens tak ogromnej inwestycji w jego umiejętności.

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Kolejnym ciosem w karierę Ukraińca okazała się dopingowa wpadka z grudnia 2024 roku. Testy wykazały w jego organizmie obecność meldonium – tej samej substancji poprawiającej wydolność, która zniszczyła reputację Marii Szarapowej oraz wielu innych zawodników ze Wschodu. Choć Mudryk stanowczo odpierał zarzuty, Angielski Związek Piłki Nożnej bezwzględnie ukarał go zawieszeniem na cztery lata.

Zła passa nie opuszczała zawodnika. Na drogę sądową wszedł jego były przedstawiciel, Aleksiej Alechin, żądając uregulowania zaległej prowizji związanej z przenosinami do Anglii. Wymiar sprawiedliwości stanął po stronie agenta, nakazując piłkarzowi wypłatę 1,3 miliona euro zaległości.

Kolejna przegrana Mudryka przed londyńskim sądem

Jakby tego było mało, Mychajło Mudryk właśnie poniósł kolejną sądową porażkę. Tym razem wymiar sprawiedliwości w Londynie zablokował na jego koncie kwotę 2,5 miliona funtów. Ma to związek z roszczeniami cypryjskiego przedsiębiorstwa, dysponującego niemal jedną trzecią praw wizerunkowych zawodnika, które domaga się rekompensaty rzędu 6 milionów euro. Sędzia zdecydował także, że do czasu zakończenia sprawy Ukrainiec może wydać zaledwie 5 tysięcy funtów tygodniowo.

Kpił z Rzezi Wołyńskiej i prowokował Polaków

W Polsce o skrzydłowym zrobiło się głośno w lutym 2025 roku z powodu jego karygodnego zachowania w sieci. Grając w Counter-Strike 2, Mudryk bez zahamowań atakował polskich uczestników, rzucając żartami o Rzezi Wołyńskiej oraz napaści z września 1939 roku. Rzucane przez niego hasła, w tym drwiny o „szczęśliwym Wołyniu” czy zapowiedzi „kolejnej mapy: Wołyń”, wywołały za naszą wschodnią granicą olbrzymią falę oburzenia i sprzeciwu.