Historyczna decyzja w "Top Model". Prawie połowa uczestników odesłana do domu

Bezprecedensowe cięcia w „Top Model”

Od swojego debiutu na antenie TVN jesienią 2010 roku, „Top Model” nieustannie budzi ogromne zainteresowanie i emocje widzów. Mimo upływu szesnastu lat, format wciąż dostarcza niespodzianek, a trwająca właśnie piętnasta edycja jest tego dowodem. Jeszcze przed pierwszym klapsem na planie producenci zdecydowali się na wprowadzenie istotnych modyfikacji.

Jedną z najgłośniejszych zmian było odejście Michała Piróga, który przez czternaście lat pełnił funkcję prowadzącego i mentora wspierającego aspirujących modeli i modelki. Jego obowiązki przejęła Klaudia El Dursi, która w przeszłości sama była uczestniczką tego programu. Do grona sędziowskiego dołączyła z kolei Ewelina Gralak – ceniona w branży stylistka, która została uznana przez amerykańską edycję „Vogue'a” za jedną z trzech najbardziej obiecujących stylistek młodego pokolenia.

Odświeżona, jubileuszowa odsłona programu zadebiutowała na ekranach 2 września, a nowe epizody można śledzić w środy o 21:30. Zwieńczeniem trzeciego odcinka był wybór siedemnastu uczestników, którzy będą rywalizować o finał. Decyzja ta była jednak poprzedzona dramatycznymi eliminacjami – marzenia o karierze w programie musiało porzucić aż trzynastu kandydatów.

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Rodzinne powiązania w domu „Top Model”

Tak drastyczna redukcja to nowość w historii polskiego wydania „Top Model”. Producenci przygotowali dla uczestników niespodziankę – osoby, które pomyślnie przeszły etap castingów, rozlokowano w dwóch osobnych domach. Kandydaci nie mieli pojęcia o istnieniu drugiej grupy, wierząc, że znajdują się już w ścisłym gronie finalistów. Prawda wyszła na jaw dopiero podczas decydującego starcia eliminacyjnego.

Po serii wybiegowych prezentacji, jury wyłoniło grono osób z największym potencjałem do pracy w modelingu. Wśród szczęśliwców, którzy awansowali do kolejnego etapu znaleźli się: Julia Brzostek, Igor Sielicki, Gabi Filipkowska, Julia Ueda, Dominik Pytel, Igor Michalczyk, Leni Lisek, Weronika Pusta, Jan Świerczewski, Helena Pszczoła, Jakub Bara, Kuba Stanicki, Martyna Hildebrand oraz Benjamin Nhial. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Hugon Jamróz, który zdobył miano najlepszego modela w tym odcinku.

W gronie aspirujących do tytułu „Top Model” znalazły się także osoby, których nazwiska są już rozpoznawalne w świecie polskiego show-biznesu. O wygraną powalczy Mira Majchrzak – córka aktorskiego duetu Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka, a także brat popularnego aktora Nikodema Rozbickiego, Tymoteusz Rozbicki.

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Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie