Joanna Koroniewska przerwała milczenie w sprawie córki. Tłumaczy, dlaczego zmieniła zdanie!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-26 17:09

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor długo chronili prywatność swoich córek, Janiny i Heleny, konsekwentnie nie pokazując ich twarzy w mediach. Ostatnio jednak starsza pociecha pary pojawiła się w kampanii reklamowej. Aktorka w wywiadzie dla VOX FM wyjawiła, co stało za tą nieoczekiwaną decyzją.

Kariera aktorska Joanny Koroniewskiej

Urodzona w 1978 roku w Toruniu Joanna Koroniewska to znana polska aktorka oraz prezenterka. Studia ukończyła na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Prawdziwą sławę i miłość publiczności zapewniła jej postać Małgorzaty Mostowiak w hicie telewizyjnym "M jak miłość", gdzie grała przez wiele lat. Artystka ma na swoim koncie również występy w innych serialach, na deskach teatrów, a także bogatą karierę w obszarze dubbingu.

W życiu prywatnym jest związana z prezenterem Maciejem Dowborem. Wspólnie tworzą w sieci bardzo lubiany duet. Ogromną popularność przyniósł im cykl internetowych relacji na żywo pod szyldem "Domówka u Dowborów", który narodził się w trakcie pandemii. Małżeństwo wychowuje dwie córki: Janinę oraz Helenę.

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Dlaczego Joanna Koroniewska pokazała twarz Janiny?

Przez bardzo długi czas Koroniewska i Dowbor nie wypowiadali się na temat swoich pociech i rygorystycznie dbali o to, by wizerunek dziewczynek nie przedostał się do sfery publicznej. Motywowali to chęcią ochrony dzieci przed ocenianiem. Niedawno jednak sytuacja uległa zmianie za sprawą spotu reklamowego, w którym wzięła udział Janina. Jak się okazuje, proces ten zapoczątkowano nieco wcześniej. Aktorka wyjaśniła kulisy tej sytuacji w rozmowie z VOX FM podczas wydarzenia Invest In Szczecin Open 2026.

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Cała historia ma swoje źródło znacznie wcześniej, około roku przed premierą wspomnianej kampanii. Moja córka występuje w dwóch spektaklach musicalowych na deskach Teatru Capitol. Gdy przygotowywano materiały promocyjne, reżyserka i producent postawili nas przed konkretnym dylematem: czy podajemy na afiszu fikcyjne dane, czy Janka pojawia się pod własnym imieniem i nazwiskiem? Naturalną konsekwencją obecności na plakacie była konieczność pokazania twarzy podczas uroczystej premiery. Taka była właściwa kolejność - najpierw były teatr i scena, a dopiero później propozycja komercyjna - powiedziała Joanna Koroniewska.

Aktorka wyznała również, że zachowanie Janiny podczas pracy nad reklamą było dla niej sporym zaskoczeniem.

Gdy pojawiła się oferta udziału w kampanii platformy "Więcej niż matura", byłam przekonana, zresztą podobnie jak sami producenci, że Janka odmówi. Ona jednak uwielbia odkrywać kulisy pracy z kamerą i poznawać techniczne aspekty tego zawodu. Potraktowała to wyzwanie niezwykle dojrzałe, po prostu jako ciekawy projekt zawodowy - podsumowała. 

Joanna Koroniewska o wyzwaniach współczesnego rodzicielstwa

Dzisiejsza rzeczywistość stawia przed rodzicami szereg trudnych wyzwań i ukrytych niebezpieczeństw. Choć Joanna Koroniewska stara się nie opowiadać o szczegółach wychowywania własnych dzieci, w wywiadzie z portalem VOX FM zauważyła, że współczesna perspektywa jest dużo szersza i bardziej skomplikowana.

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Nasza podstawowa zasada pozostaje niezmienna: nie rozmawiamy publicznie o szczegółach z życia prywatnego naszych córek, bo media mają tendencję do rozdmuchiwania każdego wątku. Patrząc jednak na to z szerszej perspektywy - tak, to bardzo trudne czasy dla rodziców. Młodzi ludzie mają dziś nieograniczony dostęp do platform społecznościowych czy narzędzi AI, przez co ulegają złudzeniu, że o świecie wiedzą już absolutnie wszystko. W takich warunkach zbudowanie autorytetu i przekonanie nastolatka, by w kluczowych momentach opierał się na doświadczeniu oraz mądrości dojrzałych ludzi, stanowi spore wyzwanie - podsumowała Joanna Koroniewska. 

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