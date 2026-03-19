Joanna Koroniewska pokazała się w naturalnym wydaniu. Jej słowa o mijającym czasie dają do myślenia

Aktywność Joanny Koroniewskiej w sieci

Joanna Koroniewska jest bardzo obecna w przestrzeni wirtualnej, regularnie aktualizując swoje kanały w mediach społecznościowych. Aktorka chętnie dzieli się z fanami kulisami swojej pracy oraz życiem domowym. Często u jej boku pojawia się Maciej Dowbor, tworząc wspólnie jedną z najbardziej charakterystycznych par w rodzimym show-biznesie. Małżeństwo znane jest z ogromnego dystansu do rzeczywistości i samych siebie. W internecie systematycznie zamieszczają humorystyczne filmiki, w których obśmiewają prozaiczne sytuacje. Tym razem jednak Koroniewska zdecydowała się na znacznie poważniejszy ton.

34

Joanna Koroniewska publikuje zdjęcie bez makijażu i dzieli się refleksją

Aktorka udostępniła na swoim profilu ujęcie, na którym prezentuje się w stu procentach naturalnie – zrezygnowała z makijażu i filtrów, mając na sobie jedynie sportowe ubranie. Sam kadr szybko zyskał popularność wśród użytkowników sieci, ale to dołączony do niego opis wywołał największe emocje.

Koroniewska bardzo otwarcie opisała, jak na przestrzeni lat ewoluowało jej nastawienie do codzienności. Podkreśliła, że obecnie podchodzi do wielu kwestii z nieporównywalnie większym spokojem i ma pełną świadomość swoich potrzeb. Równocześnie zniknęła u niej chęć udowadniania czegokolwiek swojemu otoczeniu.

Gwiazda zaznaczyła, że dojrzałość przyniosła jej umiejętność asertywności. Przyznała, że w przeszłości nadmiernie przejmowała się cudzymi ocenami i tkwiła w znajomościach, które jej nie służyły. Obecnie bez żalu odcina się od relacji, w których nie czuje się dobrze.

"Stara, ale jeszcze jara! Kocham swój wiek. Kocham to, że już wiem czego chcę, a co kompletnie mnie nie interesuje. Kocham też to, że nie męczę się jak kiedyś z toksycznymi ludźmi wokoło. Jeśli nie widzę przestrzeni, już nie zawracam sobie głowy" - napisała w sieci.

Aktorka zaapelowała do swoich fanów, aby przestali budować poczucie własnej wartości na podstawie opinii innych. Podkreśliła, że to my sami mamy wyłączne prawo do decydowania o tym, kim jesteśmy i w jaki sposób pokierujemy swoim życiem. Warto przypomnieć, że temat samoakceptacji powraca u niej dość regularnie. Wcześniej opowiadała już o kompleksach z czasów młodości, kiedy to próbowała na siłę wpisać się w obowiązujące kanony piękna. Dzisiaj tamte zmagania ocenia z zupełnie innej, zdrowszej pozycji.

"Ja naprawdę nie zastanawiam się cały czas kto mnie lubi, a kogo ja lubię! To przychodzi z wiekiem, ale wierzcie mi można się tego nauczyć! Polecam to wszystkim bez wyjątku! (...) Kochani! Jeśli mogę Wam coś ważnego przekazać to właśnie to, że nie inni mają Was określać - to wy macie myśleć o sobie dobrze" - można przeczytać w jej wpisie.