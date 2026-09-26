Letnie igrzyska olimpijskie wrócą do Monachium? Znamy niemieckiego kandydata

Monachium pokonuje krajowych rywali

Członkowie Niemieckiej Federacji Sportu Olimpijskiego (DOSB) zebrali się w sobotę w Baden-Baden, aby wyłonić oficjalnego kandydata. W decydującym głosowaniu bawarska stolica pokonała propozycję regionu Kolonia-Ren-Ruhra stosunkiem głosów 91:50. Wcześniej z rywalizacji wycofał się Berlin, a Hamburg zrezygnował po negatywnym wyniku lokalnego referendum. Monachium od początku było uważane za głównego faworyta do reprezentowania państwa przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl).

Wybór ten oznacza szansę na wielki powrót najważniejszej sportowej imprezy do tego samego miasta. W przeszłości Monachium było już gospodarzem letnich igrzysk w 1972 roku. Obecny kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie ukrywał zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia wewnętrznych eliminacji. Polityk poparł ideę i podkreślił pełne wsparcie władz państwowych dla tej inicjatywy.

"- Monachium jest naszym kandydatem, a całe Niemcy to popierają. Chcemy sprowadzić igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie do naszego kraju – dla gęsiej skórki, dla wielkich sukcesów, niezapomnianych chwil i dla całego narodu - powiedział po decyzji DOSB."

"- To historyczna decyzja. Nie chcemy igrzysk dla siebie, chcemy igrzysk dla Niemiec, całych Niemiec. Chcemy być partnerem dla północy, południa, dla wschodu i zachodu - wskazał."

"- Po zakończeniu procesu na szczeblu krajowym Monachium wyłoniło się jako bardzo silny kandydat, którego koncepcja najbardziej przekonała nasze środowisko sportowe. Teraz rozpoczyna się nowy rozdział - wszyscy razem z Monachium zrobimy kolejny krok i będziemy reprezentować Niemcy w międzynarodowym wyścigu o igrzyska - zaznaczył."

Kiedy poznamy ostateczną decyzję MKOl?

Entuzjazm wobec niemieckiej kandydatury wyrażają również wybitne postaci ze świata sportu. Trener piłkarskiej reprezentacji Juergen Klopp uważa ten narodowy projekt za niezwykle inspirujący. Słynny szkoleniowiec wierzy, że ewentualny sukces w międzynarodowym wyścigu dałby całemu społeczeństwu wspaniały cel. Zaznaczył również swoje ogromne zaufanie do kompetencji organizacyjnych rodaków podczas tak dużych wydarzeń.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaplanował podjęcie wiążącej decyzji w sprawie gospodarza na połowę 2029 roku. Niemcy nie są jedynym państwem zainteresowanym organizacją letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Oficjalny list intencyjny złożyły już Indie, a chęć udziału zgłaszają także Katar, Arabia Saudyjska oraz Turcja. Władze Polski również wyrażały wstępne zainteresowanie, celując jednak w kolejne edycje planowane na 2040 lub 2044 rok.

"- Igrzyska ukształtowały mnie bardziej niż cokolwiek innego. Dwa wspomnienia z dzieciństwa to igrzyska w 1972 roku w Monachium i mistrzostwa świata w 1974 roku, które odbyły się w Niemczech. Zwycięska kandydatura olimpijska otworzyłaby zupełnie nową perspektywę. Byłby cel, do którego można dążyć - zauważył słynny szkoleniowiec."