Chajzerowie debiutują w telewizji jako małżeństwo. Zdradzają prawdziwy wiek Bianki

Filip Chajzer i jego żona Bianka goszczą w programie telewizyjnym po ślubie

Filip Chajzer jest obecny w polskim show-biznesie od niemal dwóch dekad, kontynuując drogę zawodową swojego ojca. Swoje pierwsze kroki na szklanym ekranie stawiał w 2009 roku, pracując jako reporter w lokalnym serwisie informacyjnym "Stolica" na antenie TVN Warszawa. Kiedy on zdobywał szlify w dziennikarstwie, jego obecna małżonka uczyła się samodzielnie posługiwać łyżeczką i wypowiadać pierwsze słowa.

Pomimo znacznej różnicy wieku, para bardzo szybko nawiązała nić porozumienia. Poznali się w połowie lutego tego roku i błyskawicznie podjęli decyzję o spędzeniu wspólnie reszty życia. Filip Chajzer oświadczył się swojej wybrance w maju, nie zamierzając długo czekać na ślub. Krótko po zaręczynach para pochłonęła się w organizacji ceremonii, a dokładnie tydzień temu były pracownik TVN i młodziutka Bianka złożyli sobie przysięgę małżeńską przed ołtarzem.

Zamiast wyruszyć w romantyczną podróż, świeżo upieczeni małżonkowie zdecydowali się na medialny maraton po studiach nagraniowych. Kilka dni po uroczystości Filip i Bianka wspólnie wystąpili w podcaście, co stanowiło oficjalne zakończenie ukrywania tożsamości nowej żony gwiazdora. Z kolei dzisiejszego przedpołudnia para zagościła na kanapach w programie "Mówię Wam".

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Kontrowersje wokół wieku Bianki Chajzer. Filip stanowczo odpowiada na krytykę

Podczas wywiadu z Mateuszem Hładkim, małżeństwo odniosło się do uszczypliwych uwag internautów, którzy sugerowali, że podczas niedawnego podcastu para rozmawiała ze sobą, jakby widziała się po raz pierwszy. Głównym tematem, który wzbudza jednak największe emocje, jest wiek ukochanej dziennikarza. Początkowo w mediach pojawiały się informacje, że dziewczyna ma zaledwie 19 lat, czemu były prezenter TVN kategorycznie zaprzecza, upierając się, że jego żona jest o rok starsza.

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- Ta narracja, która została wytworzona, jak to "naście" brzmi... - mówił Chajzer. - Jakby była niepełnoletnia - dodał Hładki. - To dokładnie tak brzmi. I też ta hejterska narracja została w ten sposób przyjęta i nie ukrywam, że bardzo dużo krwi mi napsuła - stwierdził Filip Chajzer.

Bianka Chajzer oświadczyła w programie, że przyszła na świat w lutym 2006 roku, a swojego obecnego męża poznała krótko po obchodach swoich dwudziestych urodzin. Tymczasem redakcja serwisu Pudelek twierdzi, że dotarła do dokumentów przeczących słowom pary. Według tych doniesień, ukochana prezentera urodziła się na początku 2007 roku, co potwierdza również informator z kręgu rodziny dziewczyny.

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