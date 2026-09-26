Polska zagra w finale ME siatkarzy z Francją. Znamy stan zdrowia Wilfredo Leona

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-09-26 17:18

Reprezentacja Polski w siatkówce, po pewnym zwycięstwie 3:0 nad Słowenią, dotarła do wielkiego finału mistrzostw Europy. Naszym przeciwnikiem będzie potężna ekipa Francji. Kibiców martwiła jednak nie tylko siła rywali, ale przede wszystkim zdrowie Wilfredo Leona. Przed finałowym starciem spłynęły jednak znakomite wiadomości.

Siatkarz Wilfredo Leon w białym stroju reprezentacji Polski. O finale ME z Francją przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: ART SERVICE

Finał mistrzostw Europy Polska - Francja. Kibice mogą odetchnąć z ulgą

Polacy w wielkim stylu awansowali do finału mistrzostw Europy, pokonując w półfinale Słowenię 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Wcześniej nasza drużyna równie gładko rozprawiła się z Niemcami, wygrywając bez straty seta (25:23, 25:17, 25:17). Biało-Czerwoni prezentują na tym turnieju niesamowitą formę. Finałowym rywalem będzie jednak Francja, zespół z najwyższej światowej półki, a w takim meczu wcześniejsze wyniki nie mają znaczenia. Po starciu ze Słowenią fanów niepokoiła nie tyle siła "Trójkolorowych", co stan zdrowia Wilfredo Leona. Polski przyjmujący opuścił boisko w ważnym momencie trzeciej partii. Decyzja Nikoli Grbicia o zdjęciu go z parkietu wynikała najpewniej nie tylko z chęci zmian, ale też z obaw o uraz zawodnika. Na szczęście napłynęły pozytywne informacje – lider polskiej kadry będzie do dyspozycji trenera w finałowym starciu z Francją.

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Finał ME w siatkówce. Wilfredo Leon gotowy do gry. Nikola Grbić komentuje

Najczarniejszy scenariusz na szczęście się nie sprawdził. Chociaż polska drużyna obfituje w świetnych zawodników, to Wilfredo Leon jest bardzo istotnym ogniwem w zespole Nikoli Grbicia. Jego nieobecność w finale byłaby potężnym ciosem dla naszej reprezentacji. Z obozu kadry docierają jednak uspokajające wieści. Podczas sobotniego treningu Leon trenował na pełnych obrotach wraz z resztą drużyny.

Czuje się super. Wszystko jest w porządku, może grać

– uspokoił kibiców Nikola Grbić. W rozmowie z mediami selekcjoner ocenił też siłę reprezentacji Francji, odwołując się do ostatniego bezpośredniego starcia z 30 sierpnia w ramach Memoriału Wagnera.

W pierwszym secie mieli perfekcyjną zagrywkę i atak. Grali fantastycznie środkiem. Wiem, na jakim poziomie mogą się prezentować

– zauważył szkoleniowiec polskiej kadry.

Musimy być gotowi na to, co będą grali. Oni potrafią dostosowywać się do rywala, a my musimy umieć odpowiedzieć na te zmiany

– podsumował Grbić.

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