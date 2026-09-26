Polska zagra w finale ME siatkarzy z Francją. Znamy stan zdrowia Wilfredo Leona

Finał mistrzostw Europy Polska - Francja. Kibice mogą odetchnąć z ulgą

Polacy w wielkim stylu awansowali do finału mistrzostw Europy, pokonując w półfinale Słowenię 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Wcześniej nasza drużyna równie gładko rozprawiła się z Niemcami, wygrywając bez straty seta (25:23, 25:17, 25:17). Biało-Czerwoni prezentują na tym turnieju niesamowitą formę. Finałowym rywalem będzie jednak Francja, zespół z najwyższej światowej półki, a w takim meczu wcześniejsze wyniki nie mają znaczenia. Po starciu ze Słowenią fanów niepokoiła nie tyle siła "Trójkolorowych", co stan zdrowia Wilfredo Leona. Polski przyjmujący opuścił boisko w ważnym momencie trzeciej partii. Decyzja Nikoli Grbicia o zdjęciu go z parkietu wynikała najpewniej nie tylko z chęci zmian, ale też z obaw o uraz zawodnika. Na szczęście napłynęły pozytywne informacje – lider polskiej kadry będzie do dyspozycji trenera w finałowym starciu z Francją.

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Finał ME w siatkówce. Wilfredo Leon gotowy do gry. Nikola Grbić komentuje

Najczarniejszy scenariusz na szczęście się nie sprawdził. Chociaż polska drużyna obfituje w świetnych zawodników, to Wilfredo Leon jest bardzo istotnym ogniwem w zespole Nikoli Grbicia. Jego nieobecność w finale byłaby potężnym ciosem dla naszej reprezentacji. Z obozu kadry docierają jednak uspokajające wieści. Podczas sobotniego treningu Leon trenował na pełnych obrotach wraz z resztą drużyny.

Czuje się super. Wszystko jest w porządku, może grać

– uspokoił kibiców Nikola Grbić. W rozmowie z mediami selekcjoner ocenił też siłę reprezentacji Francji, odwołując się do ostatniego bezpośredniego starcia z 30 sierpnia w ramach Memoriału Wagnera.

W pierwszym secie mieli perfekcyjną zagrywkę i atak. Grali fantastycznie środkiem. Wiem, na jakim poziomie mogą się prezentować

– zauważył szkoleniowiec polskiej kadry.

Musimy być gotowi na to, co będą grali. Oni potrafią dostosowywać się do rywala, a my musimy umieć odpowiedzieć na te zmiany

– podsumował Grbić.

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