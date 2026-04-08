Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor chwalą się 16-letnią córką. Fani od razu zauważyli podobieństwo

Sakramentalne "tak" padło między Joanną Koroniewską a Maciejem Dowborem w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2014 roku. Zakochani wychowywali już w tamtym czasie swoją pierwszą, pięcioletnią wówczas pociechę, a cztery lata później powitali na świecie kolejną dziewczynkę. W życiu rodzinnym małżonków ogromną rolę odgrywa ceniona dziennikarka Katarzyna Dowbor, która uwielbia spędzać czas z obiema wnuczkami. Z okazji niedawnych świąt wielkanocnych w mediach społecznościowych pojawił się wyjątkowy kadr, na którym gwiazdorska familia zaprezentowała się w pełnym składzie.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor dbają o prywatność swoich córek

Stając na ślubnym kobiercu, celebryci opiekowali się już kilkuletnią Janiną, a w 2018 roku ich rodzina powiększyła się o małą Helenę. Prezenter i aktorka od zawsze rygorystycznie podchodzili do kwestii bezpieczeństwa swoich dzieci, skutecznie izolując je od niepotrzebnego rozgłosu oraz blasku fleszy. Ostateczną decyzję o ewentualnym wejściu do przestrzeni medialnej rodzice postanowili pozostawić samym zainteresowanym, gdy te nieco podrosną. Rok temu znane małżeństwo opowiedziało o wychowaniu córek na łamach magazynu "Viva!".

"Córki wychowujemy tak, żeby nigdy nie pozwoliły żadnemu facetowi wejść sobie na głowę. Jesteśmy otwarci i… trochę tradycyjni. Myślę, że tworzymy własny pomysł na życie i dostosowujemy go do okoliczności. [...] Są takie cechy kobiet, których my, mężczyźni, nie posiadamy. Aśka była gotowa poświęcić dużą część swojej kariery po to, żeby wychować dzieci, i nie ma z tego powodu poczucia, że coś straciła" - powiedział Maciej Dowbor.

Ogromnej dumy ze swoich wnuczek nie kryje również Katarzyna Dowbor, która z wielkim zaangażowaniem śledzi ich rozwój. Znana prezenterka utrzymuje rewelacyjne relacje z synem oraz synową i regularnie bywa w ich domu. W niedawnym wywiadzie udzielonym "Super Expressowi", była gospodyni programu "Nasz nowy dom" z zachwytem opowiadała o niezwykłych zdolnościach artystycznych najstarszej latorośli.

Wielkanoc u Dowborów. Joanna Koroniewska pokazała cztery pokolenia kobiet

Świąteczny czas stał się doskonałą okazją do zaprezentowania fanom wielopokoleniowego zdjęcia, które wylądowało na instagramowych profilach aktorki i jej męża. Fotografia uwieczniła dumnych rodziców u boku nastoletniej latorośli, podczas gdy twarz ośmioletniej pociechy została celowo ukryta przed wzrokiem ciekawskich. W wielkanocnym spotkaniu uczestniczyła również Katarzyna Dowbor, jak i jej 93-letnia matka Krystyna, co nadało całej uroczystości wyjątkowego charakteru.

"Święta i po świętach. Cztery pokolenia kobiet i ON. Nasz rodzynek. Nomen omen. Czasami mu współczujemy. Tyle bab, każda silna, każda wie najlepiej. Nie ma chłop lekko z nami. Ale przynajmniej się nie nudzi" - czytamy na Instagramie.

Nastoletnia córka Macieja Dowbora wywołała zachwyt. Janina to kopia mamy?

Publikacja błyskawicznie wypełniła się ciepłymi słowami oraz świątecznymi życzeniami od oddanych sympatyków znanej rodziny. Część komentujących zwróciła uwagę na uderzające podobieństwo Macieja Dowbora do najstarszej w tym gronie seniorki, jednak to 16-letnia Janina skradła całe show. Młoda miłośniczka teatru i muzyki, o której głośno było w lutym z racji debiutu scenicznego, po raz pierwszy zaprezentowała się w tak oficjalnym wydaniu na kontach rodziców. Obserwatorzy natychmiast wyłapali fizyczne podobieństwo nastolatki do jej najbliższych, a w szczególności do sławnej matki. Głosy internautów mówiły same za siebie:

"Janka to jest totalny mix całej Waszej rodziny" "Sorry Dowbor Janka podobna do Asi" "To chyba Pani siostra. Bardzo podobna" "Ależ ładna państwa córka Janka"

