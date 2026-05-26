Scott Hoying z Pentatonix brylował z mężem na gali AMA. Para wkrótce zostanie ojcami!

Wokalista niezwykle popularnej na całym świecie formacji Pentatonix, Scott Hoying, od wielu lat przyciąga uwagę fanów nie tylko swoimi muzycznymi osiągnięciami, ale też szczerym podejściem do spraw osobistych. Jego romantyczna relacja z Markiem Manio ponownie znalazła się w centrum medialnego zainteresowania za sprawą nadchodzących narodzin ich córeczki.

Scott Hoying z zespołu Pentatonix zabrał męża na American Music Awards 2026

Zakochani uświetnili swoją obecnością ceremonię American Music Awards 2026 w Las Vegas, gdzie chętnie obdarzali się pocałunkami przed obiektywami aparatów. W nadchodzącym roku Scott i Mark Hoying będą celebrować okrągłą, dziesiątą rocznicę swojego związku, z kolei już w lipcu miną trzy lata od ich bajkowego ślubu. Obaj panowie na co dzień utrzymują się dzięki swoim talentom artystycznym. Scott Hoying jako członek grupy Pentatonix ma na koncie aż trzy statuetki Grammy. Mark Manio pracuje z kolei jako model i tancerz, a bezpośrednio po zawarciu małżeństwa w 2023 roku przyjął nazwisko swojego partnera.

Panowie ogłosili ojcostwo w formacie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Artyści cieszyli się ogromnym zainteresowaniem dziennikarzy zgromadzonych na czerwonym dywanie. Małżonkowie wybrali się na galę AMA 2026 w ostatnich dniach wielkiego odliczania do narodzin pociechy. Pod koniec zeszłego roku, gdy muzyk brał udział w amerykańskiej edycji formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", panowie przekazali radosną informację, że powitają na świecie córkę dzięki wsparciu surogatki. Dokładny termin porodu nie został podany do publicznej wiadomości.

Stan Kalifornia wyróżnia się stosunkowo liberalnym prawem w tej materii na tle reszty kraju. Tamtejsze przepisy wymagają zawarcia specjalnej umowy z surogatką z odpowiednim wyprzedzeniem, co sprawia, że docelowi rodzice mają pełne prawa do dziecka już od momentu zapłodnienia.