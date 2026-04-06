Córka Alżbety Lenskiej pokazała się w telewizji. 14-latka skradła show. Wygląda na swój wiek?

Uroda 14-letniej Zosi Cieszyńskiej robi wrażenie. Odziedziczyła geny po znanych rodzicach

Mimo że Zosia Cieszyńska ma zaledwie 14 lat i stawia dopiero pierwsze kroki w branży rozrywkowej oraz filmowej, jej prezencja na czerwonym dywanie przyciąga uwagę. W pełnym makijażu i eleganckich strojach prezentuje się niezwykle dojrzale, sprawiając, że łatwo zapomnieć o jej młodym wieku. Wyjątkowa uroda nastolatki to bez wątpienia zasługa doskonałych genów przekazanych przez popularnych rodziców. Dzięki temu może pochwalić się urodą idealną na okładki czasopism i nienaganną figurą.

Niedawno Zosia gościła wraz z Alżbetą Lenską w porannym paśmie stacji Polsat, pojawiając się w formacie "Halo, tu Polsat". Obie panie zachwyciły doskonałym wyglądem podczas wizyty w studiu.

Alżbeta Lenska z córką w programie śniadaniowym. Opowiedziały o wspólnym projekcie

Podczas programu śniadaniowego aktorka i jej 14-letnia pociecha podzieliły się wrażeniami z pracy na planie produkcji "Jutro o tej samej porze":

Zostałyśmy zaproszone do filmu, gdzie gramy matkę i córkę. Bardzo ciężki temat, ale Zosia podjęła się tego. Ja się czułam bezpieczniej, że Zosia jest przy mnie na planie, że mogę jej pomóc. Czasami troszkę pomagałam, ale nie wtrącałam się. (...) Zosia nauczyła się, że granie w serialu to jest czekanie, czekanie i jeszcze raz czekanie na planie. Zobaczyła, że to nie jest tak, jak na zewnątrz się wydaje, że grasz szybko i od razu gotowe. To jest też ciężka praca.

Młodziutka Cieszyńska, która coraz śmielej wkracza w świat show-biznesu, wyznała, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji co do wyboru ścieżki zawodowej i podążania w ślady rodziców:

Nie wiem jeszcze do końca, co chcę robić w przyszłości, ale na pewno coś, co kocham i co będzie mi sprawiało przyjemność. Myślę też o rozwijaniu moich hobby i sporcie, nie tylko o aktorstwie, ale sprawia mi to przyjemność na pewno.

Nastolatka ujmuje bezpretensjonalnym urokiem i młodzieńczą energią, którymi dzieli się w sieci. Publikowane przez nią fotografie z wyjazdów czy z życia codziennego spotykają się z entuzjastycznym odbiorem, a wielu obserwatorów wróży jej wielką karierę. Jej wizerunek, choć spotyka się z ogromnym uznaniem, bywa również szeroko dyskutowany.

Niektórzy internauci wyrażają zdziwienie dorosłym sposobem bycia i odważnymi wyborami modowymi Zosi Cieszyńskiej. Z kolei spora część fanów uważa, że jest to naturalne zjawisko i dowód na to, jak doskonale 14-latka radzi sobie w świecie mediów.

