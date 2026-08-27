Drużynowy Puchar Świata w Warszawie. Czy Polacy sięgną po dziesiąty triumf?

Walka o historyczne dziesiąte zwycięstwo

Polscy żużlowcy przygotowują się do sobotniego finału, który odbędzie się w Warszawie. Biało-czerwoni będą walczyli o swój dziesiąty triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Zespół przystępuje do rywalizacji z ogromnymi nadziejami na kolejny sportowy sukces. Stawka tych zawodów jest dla całego środowiska niezwykle wysoka.

Reprezentacja Polski w przeszłości wielokrotnie udowadniała swoją dominację na międzynarodowych torach. Złote medale trafiały do naszej drużyny już dziewięciokrotnie, co czyni ją absolutną potęgą. Ostatnie zwycięstwo miało miejsce stosunkowo niedawno, bo w 2023 roku. Teraz głównym celem jest ponowne wejście na sam szczyt.

Jakie medale Polacy zdobywali w przeszłości?

Lista dotychczasowych triumfów reprezentacji Polski w Drużynowym Pucharze Świata robi ogromne wrażenie. Najwyższe miejsce na podium zdobywaliśmy między innymi w 2005 i 2007 roku, a także w latach 2009-2011, 2013 oraz 2016-2017. Do tego imponującego dorobku należy doliczyć wspomniany wcześniej sukces z 2023 roku. Taka seria pokazuje niesamowitą regularność polskiego zespołu narodowego.

Oprócz złotych medali, polscy żużlowcy mają na swoim koncie również zaszczytne drugie miejsca. Srebrne krążki zawisły na szyjach naszych reprezentantów w 2001, 2008 i 2014 roku. Kibice zgromadzeni w najbliższą sobotę w Warszawie liczą jednak na złoto. Wynik tych zaciętych zmagań na stałe zapisze się w historii światowego sportu motorowego.