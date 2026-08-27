Robert "DrySkull" Krawczyk w Azja Express. Słyszał go niemal każdy Polak, ale mało kto zna jego twarz

Człowiek z cienia, którego hity nucisz każdego dnia

Robert "DrySkull" Krawczyk to niekwestionowany wizjoner polskiej sceny muzycznej, funkcjonujący dotychczas z dala od błysku fleszy. Jako wybitny kompozytor, autor tekstów i producent, ma na swoim koncie współpracę z najważniejszymi artystami w kraju. To on maczał palce w przebojach Dawida Podsiadło, Darii Zawiałow, Krzysztofa Zalewskiego czy Mroza. Jego niezwykłe wyczucie rytmu i bezbłędny słuch przyczyniły się także do wyprodukowania kultowych już hymnów ogólnopolskiej trasy Męskie Granie.

Muzyk w przemyśle rozrywkowym uchodzi za instytucję, ale wciąż bardzo chroni swoją prywatność. Widzowie najczęściej znają na pamięć utwory, nad którymi pracował, jednak na ulicy zupełnie by go nie poznali. "Azja Express" to dla niego wyjątkowa okazja, aby zdjąć maskę twórcy ukrytego w studiu nagraniowym i pokazać szerokiej publiczności swoją autentyczną, pełną pasji osobowość.

Od olsztyńskiego zespołu do wielkiej kariery producenta

Zanim DrySkull stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych producentów w Polsce, swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał na początku lat dwutysięcznych w olsztyńskiej grupie Kangaroz. Z biegiem czasu zrozumiał, że jego największym żywiołem nie jest sam śpiew na pierwszej linii frontu, a skrupulatne komponowanie i praca z dźwiękiem w zaciszu profesjonalnego studia. Ta odważna decyzja okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Krawczyk z powodzeniem realizuje się także na innych, nieszablonowych polach. Od 2012 roku jest odpowiedzialny za komunikację muzyczną prestiżowego festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. Kiedy jednak poczuł potrzebę wyrażenia własnych emocji zupełnie bez pośredników, wydał swój świetnie przyjęty, solowy album "OD:DO". Płyta w nowatorski sposób poruszała problemy międzyludzkiej komunikacji – umiejętności, która podczas wyścigu w odległej Azji z pewnością okaże się absolutnie kluczowa.

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Muzyczny duet na skraju wytrzymałości. Z kim DrySkull walczy o przetrwanie?

Udział w "Azja Express" to dla Roberta Krawczyka prawdziwy skok na głęboką wodę. Producent porzucił sterylne i przewidywalne studio nagraniowe na rzecz morderczej walki o przetrwanie w tropikach. W tej ekstremalnej podróży towarzyszy mu jego wieloletni, branżowy kolega – znany wokalista i muzyk, Błażej Król. Panowie postanowili połączyć siły, tworząc charakterny, męski duet, który na bezwzględnej trasie musi wykazać się nie tylko sprytem, ale przede wszystkim ponadprzeciętną odpornością psychiczną.

Zderzenie wrażliwych, artystycznych dusz z trudami survivalu to obietnica doskonałej telewizyjnej rozrywki. Obaj twórcy na co dzień mają pełną kontrolę nad swoim otoczeniem i komfortem, a tymczasem bezlitosny wyścig wymusi na nich proszenie o darmowy transport i spanie na podłodze u przypadkowych nieznajomych. To potężny sprawdzian z pokory, który udowodni, czy muzyczna charyzma rzeczywiście pomaga w nawiązywaniu relacji na drugim końcu świata.

Gdzie i kiedy oglądać program „Azja Express” z udziałem Roberta Krawczyka?

Najnowsza odsłona popularnego reality show to gwarancja skrajnych emocji i zapierających dech w piersiach widoków. Tym razem osiem gwiazdorskich par wyruszyło w karkołomną podróż po najpięgniejszych zakątkach kontynentu. Wyścig startuje na malowniczym, indonezyjskim Bali, by chwilę później przenieść się na niezwykle duszną, wymagającą pod względem klimatycznym Jawę. Uczestnicy będą przedzierać się przez gęste lasy deszczowe Malezji, aby po morderczym wysiłku dotrzeć do wielkiego finału, który rozegra się wśród wieżowców w Singapurze.

Zmagania Roberta "DrySkulla" Krawczyka i Błażeja Króla z głodem, zadaniami oraz budżetem rzędu jednego dolara dziennie będzie można śledzić już niedługo. Jak wynika z oficjalnych zapowiedzi, najnowszy sezon wyścigu startuje 5 września 2026 roku. Pełne napięcia odcinki będą emitowane na antenie stacji TVN, w każdą sobotę o 19:45. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów egzotycznych przygód i telewizji obnażającej prawdziwe ludzkie charaktery.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie