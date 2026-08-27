Jesienny problem suchych warg. Jak skutecznie nawilżyć i zregenerować popękane usta

Problem spierzchniętych, przesuszonych i pękających warg dotyka wielu z nas. Najczęściej nasila się on w okresie jesienno-zimowym, gdy termometry wskazują niższe wartości. Zimne powietrze oraz szkodliwe warunki atmosferyczne osłabiają kondycję ust, a ciągłe ich oblizywanie tylko pogarsza sprawę. W konsekwencji wargi mogą zacząć boleć, pękać, a nawet krwawić. Istnieje wiele metod pielęgnacji i leczenia tej dolegliwości. Najlepiej łączyć kilka sprawdzonych sposobów i stosować je systematycznie. Ważne jest, aby przed każdym wyjściem z domu nałożyć na usta grubą warstwę ochronnej pomadki. Należy zrezygnować z produktów o dużej zawartości wody, ponieważ na mrozie mogą one przyspieszać wysuszanie skóry. Dobrym krokiem będzie także czasowe odstawienie szminek, w szczególności tych o matowym wykończeniu, które często wysuszają delikatny naskórek, potęgując dyskomfort.

Istotne jest uświadomienie sobie przyczyn podatności ust na przesuszenie. W odróżnieniu od pozostałych partii ciała, skóra na wargach jest niezwykle cienka i niemal całkowicie pozbawiona gruczołów łojowych, odpowiedzialnych za produkcję naturalnego sebum. Z tego powodu usta szybciej tracą wilgoć i są bardziej wrażliwe na mróz, wiatr czy promienie słoneczne. Ponadto, chociaż oblizywanie warg przynosi chwilową ulgę, w rzeczywistości przyspiesza odparowywanie śliny z ich powierzchni, co dodatkowo wzmaga suchość.

W przypadku suchych i pękających warg kluczowa jest systematyczna troska. Codziennie warto wykonywać kilka zabiegów, które pomogą zregenerować naskórek. Na początek dobrze jest zaopatrzyć się w apteczną wazelinę oraz naturalne olejki. Pomocne mogą okazać się także produkty z naszej kuchni – świetnie nawilży olej kokosowy czy klasyczna oliwa z oliwek. Ważnym elementem pielęgnacji jest systematyczne usuwanie martwego naskórka. Delikatny peeling, wykonywany raz na kilka dni, skutecznie wygładzi usta. Po takim zabiegu nie można zapomnieć o głębokim nawilżeniu, do czego idealnie nadadzą się kosmetyki z dodatkiem aloesu.

Balsam Drunk Elephant Plump-C™ Tripeptide Lippe Mask na suche usta

To silnie regenerująca kuracja, którą można aplikować w każdej chwili. Produkt głęboko nawilża i ujędrnia przesuszone wargi, przywracając im miękkość, gładkość oraz pełniejszy wygląd.

Złożona formuła odżywczych maseł i olejów roślinnych, takich jak shea czy marula, gwarantuje intensywne i długotrwałe nawilżenie, pozostawiając usta aksamitnie miękkie. Tripeptyd oraz witamina C wspomagają naturalną syntezę kolagenu, co redukuje drobne zmarszczki i linie. Dodatkowo silne antyoksydanty chronią przed szkodliwym wpływem wolnych rodników i czynników środowiskowych.

Główne składniki aktywne to:

Palmitoyl tripeptide-1 – syntetyczny peptyd, znany jako Maxi-Lip. Stymuluje produkcję kolagenu, nawilża usta, ujędrnia je i nadaje im pełniejszy kształt.

Fosforan askorbylu magnezowego – skuteczna pochodna witaminy C. Działa jako silny przeciwutleniacz, wspiera produkcję kolagenu i pomaga redukować przebarwienia.

Olej z nasion zielonej herbaty – olej obfitujący w kwasy tłuszczowe, polifenole (np. EGCG) oraz przeciwutleniacze, takie jak kofeina. Skutecznie chroni skórę przed wolnymi rodnikami, zwłaszcza tymi powstającymi w wyniku promieniowania słonecznego.

Autor: Drunk Elephant/ Materiały prasowe

Balsam ujędrniający Drunk Elephant Lippe Balm

Ten balsam do ust to idealny wybór do odżywienia wrażliwych warg.

Dzięki bogatej kompozycji oleju marula i oleju z awokado, pełnych antyoksydantów, kosmetyk widocznie poprawia jędrność ust. Gęsta formuła balsamu zmiękcza suchy naskórek, wizualnie powiększając usta i zapewniając im młodszy, zdrowszy wygląd.

Główne składniki aktywne to:

Olej z awokado, który głęboko odżywia i zmiękcza spierzchniętą skórę. To bogate źródło kwasów omega-3, witamin A, D, E oraz antyoksydantów.

Olej z nasion żurawiny, pełen niezbędnych kwasów tłuszczowych i witaminy E. Dostarcza skórze składników niezbędnych do zachowania zdrowego wyglądu.

Olej marula z pierwszego tłoczenia, który szybko wchłania się w skórę. Zawiera kwasy omega-6 i omega-9 oraz cenne antyoksydanty, które odżywiają usta, nadając im naturalny blask.