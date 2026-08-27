Wyniki egzaminu zawodowego 2026. Jak sprawdzić wyniki sesji letniej krok po kroku?

Kiedy wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej?

Według harmonogramu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego 2026 zostaną podane do wiadomości w piątek, 28 sierpnia. To niezwykle ważna data dla uczniów, którzy w czerwcu mierzyli się z częścią teoretyczną i praktyczną.

Zdający często dopytują, o której dokładnie godzinie rezultaty będą dostępne w internecie. Wyniki egzaminu zawodowego zostaną wprowadzone do ogólnopolskiego systemu punktualnie o 10:00. Należy jednak mieć na uwadze, że aktualizacja danych setek tysięcy uczniów z całego kraju może potrwać kilka minut. Z uwagi na znaczne obciążenie serwerów bezpośrednio po dziesiątej strony mogą ładować się z opóźnieniem.

Wyniki egzaminów zawodowych 2026. Instrukcja logowania

Aby szybko i bez nerwów sprawdzić punktację, trzeba skorzystać z autoryzowanych platform. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rozsyła informacji o wynikach w formie e-maili czy SMS-ów. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy, jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego:

Przygotuj dane logowania (login i hasło), które udostępniła twoja szkoła. Wejdź na oficjalny Portal Zdającego w systemie SIOEZ (portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl). Wpisz dane w formularzu. Po zalogowaniu znajdź zakładkę z wynikami egzaminu zawodowego 2026.

Największym problemem dla uczniów w dniu publikacji wyników jest zapomniane hasło. Jeśli zdający je zgubił, musi skorzystać z opcji resetowania hasła na stronie SIOEZ. Jeżeli jednak do konta nie przypisano adresu e-mail, trzeba będzie skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem własnej szkoły lub z odpowiednią Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE). Tylko na tych platformach CKE udostępnia oficjalne wyniki egzaminów zawodowych.

Ile procent żeby zdać egzamin zawodowy?

Aby zdobyć certyfikat kwalifikacji, uczniowie muszą spełnić konkretne wymogi. Egzamin jest podzielony na dwie niezależne części, a do każdej przypisano inny prób zaliczeniowy:

część pisemna (teoria): test jednokrotnego wyboru z 40 pytaniami. Trzeba zdobyć minimum 50% (przynajmniej 20 dobrych odpowiedzi), aby ją zaliczyć.

test jednokrotnego wyboru z 40 pytaniami. Trzeba zdobyć minimum 50% (przynajmniej 20 dobrych odpowiedzi), aby ją zaliczyć. część praktyczna: tu zadanie wykonuje się na specjalnym stanowisku egzaminacyjnym. Ze względu na charakter sprawdzanych umiejętności próg zdawalności wynosi aż 75%.

Otrzymanie dyplomu zawodowego zależy od zaliczenia obydwu części egzaminu.

Co jeśli nie zdam egzaminu zawodowego?

Jeśli kandydat nie zdobędzie odpowiedniej liczby punktów z jednego modułu, nie musi zdawać całego egzaminu od nowa. Zdany element (na przykład część pisemna) zachowuje ważność bez ograniczeń czasowych. W kolejnej sesji uczeń podchodzi tylko do tej części, z której oblał.

Należy jednak pilnować terminów formalnych. Aby zdawać poprawkę w zimowej sesji (styczeń 2027), należy złożyć odpowiednią deklarację najpóźniej do 15 września 2026 roku. Kto tego nie zrobi, będzie zmuszony czekać aż do następnej sesji letniej.