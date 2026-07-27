Zwycięstwo KGHM Zagłębia Lubin w Ekstraklasie. Kto okazał się bohaterem?

Pierwsza połowa dla piłkarzy Piasta Gliwice

Spotkanie w ramach piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęło się od wyraźnej przewagi gości. Piłkarze z Gliwic częściej utrzymywali się przy piłce i regularnie stwarzali zagrożenie pod polem karnym rywali. Gospodarze mieli wyraźne problemy z konstruowaniem płynnych akcji ofensywnych w pierwszych trzech kwadransach. Do przerwy na tablicy wyników utrzymywał się bezbramkowy remis. Gra zespołu z Lubina była daleka od przedmeczowych założeń taktycznych nakreślonych przez trenera.

Szkoleniowiec gospodarzy zareagował na słabszą postawę swojego zespołu natychmiast po gwizdku kończącym pierwszą część spotkania. W przerwie zdecydował się na przeprowadzenie aż trzech roszad w składzie. Zmiany miały na celu poprawę dyscypliny taktycznej, szczególnie w kontekście obrony i zakładania pressingu. Początkowy kwadrans po wznowieniu gry nie przyniósł jeszcze radykalnej zmiany obrazu meczu. Z czasem jednak to miejscowi zawodnicy zaczęli przejmować pełną inicjatywę na boisku.

"- Widzieliście wszyscy, jak ten mecz przebiegał. W pierwszej połowie gra nam się nie kleiła, mało rzeczy funkcjonowało. W przerwie dokonaliśmy trzech zmian, żeby wprowadzić dyscyplinę, bo tego brakowało przy wysokim pressingu i niskim bloku. W pierwszej połowie Piast był lepszy, ale drugą część gry zaczęliśmy z większym impetem – przyznał na pomeczowej konferencji Ojrzyński."

Zmiennik poprowadził KGHM Zagłębie Lubin do wygranej

Kluczową postacią w drugiej połowie okazał się wprowadzony z ławki rezerwowych Jakub Sypek. Zawodnik ten otworzył wynik spotkania, zdobywając pierwszą bramkę dla gospodarzy, a następnie zanotował asystę przy drugim trafieniu. Trener Leszek Ojrzyński nie ukrywał zadowolenia z wywalczenia ważnych trzech punktów w bardzo trudnych okolicznościach. Dzięki wybitnej postawie rezerwowego KGHM Zagłębie Lubin mogło cieszyć się z zasłużonego triumfu 2:0. Szkoleniowiec zwycięskiej ekipy podkreślił, że styl gry zszedł w tym przypadku na dalszy plan.

W zupełnie odmiennym nastroju znajdował się po meczu trener Piasta Gliwice, Daniel Myśliwiec. Zwrócił uwagę na sprawne wyprowadzanie szybkich ataków oraz skuteczne zakładanie pressingu w pierwszej odsłonie. Głównym problemem okazało się jednak niewłaściwe zarządzanie emocjami w momentach pełnej kontroli nad wydarzeniami boiskowymi. Każde takie spotkanie ma stanowić cenną lekcję na przyszłość dla drużyny z Gliwic. Następnym rywalem ekipy z Lubina będzie z kolei stołeczna Legia Warszawa.