Wygrana w cieniu słabszej gry Zagłębia Lubin. Kto okazał się bohaterem meczu

Skuteczne zmiany trenera Zagłębia Lubin

Pierwsza część spotkania na stadionie ewidentnie należała do gości z Gliwic. Zawodnicy przyjezdni znacznie częściej utrzymywali się przy piłce i regularnie gościli pod polem karnym gospodarzy. KGHM Zagłębie Lubin miało wyraźne problemy z płynnym konstruowaniem akcji ofensywnych. Brak odpowiedniej dyscypliny taktycznej w szeregach miejscowych zmusił szkoleniowca do stanowczej reakcji. W rezultacie po pierwszych czterdziestu pięciu minutach tablica wyników wskazywała bezbramkowy remis.

Sytuacja uległa diametralnej zmianie po przerwie, kiedy sztab szkoleniowy zdecydował się na dokonanie trzech roszad w składzie. Początkowy kwadrans drugiej połowy wciąż nie przyniósł oczekiwanej dominacji gospodarzy, jednak z czasem zaczęli oni przejmować inicjatywę na placu gry. Kluczową postacią w zespole okazał się wprowadzony z ławki rezerwowych Jakub Sypek. Zmiennik najpierw samodzielnie wpisał się na listę strzelców, a następnie zanotował asystę przy drugim trafieniu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem miejscowych w stosunku 2:0.

- Widzieliście wszyscy, jak ten mecz przebiegał. W pierwszej połowie gra nam się nie kleiła, mało rzeczy funkcjonowało. W przerwie dokonaliśmy trzech zmian, żeby wprowadzić dyscyplinę, bo tego brakowało przy wysokim pressingu i niskim bloku. W pierwszej połowie Piast był lepszy, ale drugą część gry zaczęliśmy z większym impetem – przyznał na pomeczowej konferencji Ojrzyński.

- Cieszy zwycięstwo. Tym bardziej, że odniesione zostało w takich w takich okolicznościach. Łatwo nie było. Mamy trzy punkty i to nas bardzo cieszy. Nie zagraliśmy efektownie, ale efektywnie. Teraz najważniejsze, aby nie było kontuzji. Jedziemy dalej i przygotowujemy się od jutra do wyjazdowego meczu z Legią Warszawa – podsumował opiekun Zagłębia.

Problemy mentalne graczy Piasta Gliwice

Porażka na wyjeździe wprawiła sztab szkoleniowy gości w zupełnie odmienny nastrój. Gliwiczanie prezentowali się bardzo solidnie przez długi czas, co potwierdzały statystyki posiadania piłki z pierwszej części meczu. Drużyna opierała swoją grę na szybkich atakach oraz skutecznym pressingu nakładanym na rywala. Goście nie potrafili jednak udokumentować swojej przewagi optycznej żadnym trafieniem przed przerwą. Po zmianie stron początkowo utrzymywali korzystny obraz gry, lecz ostatecznie stracili dwie bramki.

Dla przyjezdnych to spotkanie stanowi bolesną, ale niezwykle cenną lekcję na przyszłość. Szkoleniowiec drużyny podkreślał, że zespół znajduje się obecnie w trudnym i wymagającym procesie budowy. W kluczowych momentach meczu zabrakło odpowiedniego wyrachowania na murawie. Największą bolączką okazało się właściwe zarządzanie emocjami, co bezpośrednio przełożyło się na utratę kontroli nad boiskowymi wydarzeniami. Drużyna z Gliwic wraca do domu bez punktów, natomiast gospodarze rozpoczną wkrótce przygotowania do wymagającego wyjazdu na mecz z Legią Warszawa.