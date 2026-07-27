Turniej US Open. Z kim Iga Świątek zagra o milion dolarów?

Kto zagra w turnieju par mieszanych?

Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju zaplanowali rywalizację mikstów na 25 i 26 sierpnia. Zmagania par mieszanych odbędą się jeszcze przed rozpoczęciem głównej drabinki singla. Na wstępnej liście zgłoszeń znaleźli się ubiegłoroczni finaliści, czyli ósma w rankingu WTA Iga Świątek oraz trzynasty w notowaniu ATP Casper Ruud. Zestawienie otwiera jednak duet, który tworzą liderka kobiecego tenisa Aryna Sabalenka i 24-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych Novak Djoković.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 sierpnia. Sześć najwyżej notowanych duetów uzyska bezpośredni awans do turnieju głównego. Zarówno polsko-norweska para, jak i Białorusinka z Serbem mają zagwarantowane miejsce w drabince ze względu na bardzo wysokie pozycje rankingowe. Sabalenka wygrywała zmagania singlowe w Nowym Jorku przez dwa ostatnie lata, natomiast 39-letni Djoković zajmuje obecnie piątą lokatę na świecie.

Nowe zasady przyciągają gwiazdy tenisa

Ośmiu uczestnikom organizatorzy przyznają specjalne przepustki w postaci tak zwanych dzikich kart. Dwie ostatnie pary wyłonią zaplanowane na 24 sierpnia zawody kwalifikacyjne. Z zaproszenia do głównej drabinki na pewno skorzystają obrońcy tytułu, którymi są Sara Errani i Andrea Vavassori. Włoski duet, który triumfował również w 2024 roku, w ubiegłorocznym finale pokonał Igę Świątek i Caspera Ruuda wynikiem 6:3, 6:7, 10-6.

Od ubiegłego roku zawody miksta rozgrywane są w błyskawicznym, dwudniowym formacie. Zwycięzcy rywalizacji na stadionach Arthura Ashe'a i Louisa Armstronga otrzymają łącznie milion dolarów. Po wczesnym odpadnięciu w trzeciej rundzie lipcowego Wimbledonu Iga Świątek długo pauzowała, ale wkrótce wróci do gry podczas turnieju WTA 1000 w Toronto, który wystartuje 2 sierpnia. Ubiegłoroczny sukces frekwencyjny ostatecznie potwierdził, że nowa formuła turnieju doskonale sprawdza się na amerykańskich kortach.