Żona Tomasza Jakubiaka przerywa milczenie o nowej miłości. Ważne słowa po śmierci męża

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-12 14:20

Minął już ponad rok od chwili, gdy Tomasz Jakubiak przegrał najtrudniejszą walkę swojego życia. Choć jego odejście pozostawiło ogromną pustkę w sercach bliskich, życie nie zatrzymało się w miejscu. Teraz jego żona Anastazja zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie. W najnowszym nagraniu opowiedziała o tym, kiedy osoba po stracie partnera może otworzyć się na nowe uczucie. Jej słowa poruszyły tysiące internautów.

Wdowa po Tomaszu Jakubiaku odsłoniła kulisy swojej żałoby. Padły ważne słowa

Odejście Tomasza Jakubiaka wstrząsnęło jego bliskimi, przyjaciółmi oraz wielbicielami talentu z całej Polski. Walka popularnego kucharza z poważną chorobą trwała długo i odbywała się na oczach opinii publicznej. Zostawił on pogrążoną w rozpaczy żonę Anastazję i ich małego syna. Wdowa po zmarłym kucharzu od momentu tragedii chętnie dzieli się z internautami przemyśleniami dotyczącymi funkcjonowania po tak ogromnej stracie. Kobieta otwarcie przyznaje, że powrót do stabilności był dla niej niezwykle wymagającym procesem. Ostatnio zdecydowała się zabrać głos w kwestii, która przez wielu wciąż traktowana jest jako temat zakazany.

Zobacz też: Pierwsza rocznica śmierci Tomasza Jakubiaka. Jego żona opublikowała poruszające zdjęcia

Nowa miłość po wielkiej stracie? Żona Jakubiaka nie owija w bawełnę
Galeria zdjęć 36

Nowa miłość po wielkiej stracie? Anastazja Jakubiak nie owija w bawełnę

Na swoim profilu na Instagramie Anastazja udostępniła krótki materiał wideo, który błyskawicznie wywołał ogromne poruszenie w sekcji komentarzy. Występując w błękitnej sukience, podjęła temat odpowiedniego momentu na wejście w nowy związek po stracie życiowego partnera.

Jak wytłumaczyła autorka nagrania, impulsem do stworzenia wideo było pytanie jednej z internautek. Kobieta zastanawiała się, czy po kilku latach od odejścia ukochanego można bez poczucia winy zaangażować się w nową relację uczuciową.

Zobacz też: Anastazji nie było przy Tomaszu Jakubiaku, gdy umierał. Teraz wdowa po szefie kuchni tłumaczy dlaczego

W ocenie Anastazji Jakubiaki nie ma jednej, słusznej odpowiedzi na to pytanie. Każdy przeżywa ból po stracie w sposób indywidualny, co sprawia, że nie istnieją ścisłe ramy czasowe ani reguły określające, kiedy można ponownie wejść w związek. Wdowa zaznaczyła, że najważniejsza jest po prostu wewnętrzna gotowość danej osoby. Jej zdaniem wejście w nową relację absolutnie nie wiąże się z zatarciem wspomnień o zmarłym. To raczej dowód na odnalezienie w sobie siły, by iść naprzód i pozwolić sobie na ponowne odczuwanie szczęścia.

W szczerym nagraniu Anastazja zaakcentowała, że otwarcie się na nowy rozdział w życiu wiąże się z gigantyczną odwagą. Wymaga to ponownego zaufania drugiemu człowiekowi, zgody na własne emocje i pogodzenia się z tym, że rzeczywistość po utracie partnera przybiera zupełnie inną formę.

Zobacz również: To był najtrudniejszy telefon w jej życiu. O co poprosił Tomasz Jakubiak swoją żonę przed śmiercią?

Sonda
Czy wierzysz w życie po śmierci?

Kiedy wdowa_wiec może wejść w nowy związek? Kiedy wypada się zakochać i jest odpowiedni czas, by na nowo stworzyć relację?….. rozprawiam się z nadal w nas żywymi przekonaniami - czytamy w najnowszym wpisie Anastazji.

Siostra Tomasza Jakubiaka zwróciła się do fanów kucharza. "Podjęliśmy z Tomkiem decyzję"
Tomasz Jakubiak