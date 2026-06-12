Żona Tomasza Jakubiaka przerywa milczenie o nowej miłości. Ważne słowa po śmierci męża

Wdowa po Tomaszu Jakubiaku odsłoniła kulisy swojej żałoby. Padły ważne słowa

Odejście Tomasza Jakubiaka wstrząsnęło jego bliskimi, przyjaciółmi oraz wielbicielami talentu z całej Polski. Walka popularnego kucharza z poważną chorobą trwała długo i odbywała się na oczach opinii publicznej. Zostawił on pogrążoną w rozpaczy żonę Anastazję i ich małego syna. Wdowa po zmarłym kucharzu od momentu tragedii chętnie dzieli się z internautami przemyśleniami dotyczącymi funkcjonowania po tak ogromnej stracie. Kobieta otwarcie przyznaje, że powrót do stabilności był dla niej niezwykle wymagającym procesem. Ostatnio zdecydowała się zabrać głos w kwestii, która przez wielu wciąż traktowana jest jako temat zakazany.

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Nowa miłość po wielkiej stracie? Anastazja Jakubiak nie owija w bawełnę

Na swoim profilu na Instagramie Anastazja udostępniła krótki materiał wideo, który błyskawicznie wywołał ogromne poruszenie w sekcji komentarzy. Występując w błękitnej sukience, podjęła temat odpowiedniego momentu na wejście w nowy związek po stracie życiowego partnera.

Jak wytłumaczyła autorka nagrania, impulsem do stworzenia wideo było pytanie jednej z internautek. Kobieta zastanawiała się, czy po kilku latach od odejścia ukochanego można bez poczucia winy zaangażować się w nową relację uczuciową.

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W ocenie Anastazji Jakubiaki nie ma jednej, słusznej odpowiedzi na to pytanie. Każdy przeżywa ból po stracie w sposób indywidualny, co sprawia, że nie istnieją ścisłe ramy czasowe ani reguły określające, kiedy można ponownie wejść w związek. Wdowa zaznaczyła, że najważniejsza jest po prostu wewnętrzna gotowość danej osoby. Jej zdaniem wejście w nową relację absolutnie nie wiąże się z zatarciem wspomnień o zmarłym. To raczej dowód na odnalezienie w sobie siły, by iść naprzód i pozwolić sobie na ponowne odczuwanie szczęścia.

W szczerym nagraniu Anastazja zaakcentowała, że otwarcie się na nowy rozdział w życiu wiąże się z gigantyczną odwagą. Wymaga to ponownego zaufania drugiemu człowiekowi, zgody na własne emocje i pogodzenia się z tym, że rzeczywistość po utracie partnera przybiera zupełnie inną formę.

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Sonda Czy wierzysz w życie po śmierci? Tak, wierzę, że śmierć nie jest końcem Nie, podchodzę do tego sceptycznie Nie wiem, ale takie historie dają do myślenia Wierzę w Boga, ale ostrożnie podchodzę do relacji NDE

Kiedy wdowa_wiec może wejść w nowy związek? Kiedy wypada się zakochać i jest odpowiedni czas, by na nowo stworzyć relację?….. rozprawiam się z nadal w nas żywymi przekonaniami - czytamy w najnowszym wpisie Anastazji.