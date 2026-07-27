Tak Iga Świątek zaszalała na koncercie Ariany Grande! Pokazała zdjęcia

Co za "spotkanie"! Wielka gwiazda polskiego tenisa, Iga Świątek, pojawiła się na koncercie samej Ariany Grande. Tenisistka, która na co dzień rywalizuje na największych światowych arenach, tym razem znalazła się wśród fanów jednej z największych gwiazd muzyki pop. Polka pokazała zdjęcia z wyjątkowego wieczoru w Bostonie i zdradziła, jakie wrażenie zrobiło na niej to wydarzenie.

Iga Świątek podczas krótkiego pobytu w Bostonie wybrała się na koncert Ariany Grande. Liderka światowego tenisa po raz pierwszy odwiedziła to miasto i przyznała, że zrobiło ono na niej ogromne wrażenie.

Tak Iga Świątek bawi się, kiedy nie gra

Krótki przystanek w Boston, aby zobaczyć @arianagrande na żywo i odkryć miasto po raz pierwszy... wow, co za niesamowite miejsce, na pewno wrócę

- napisała tenisistka na swoim profilu na Instagramie.

Świątek nie zdradziła wielu szczegółów dotyczących samego koncertu, ale jej wpis jasno pokazał, że zarówno występ Ariany Grande, jak i pobyt w Bostonie były dla niej mocnym przeżyciem. Fani szybko zareagowali na publikację, zwracając uwagę, że tym razem mogli zobaczyć swoją idolkę w zupełnie innej roli - nie na korcie, ale jako wielką gwiazdę światowego show-biznesu. Oczywiście padły też słowa o tym, że po tym cudownym odpoczynku kibicie chcieliby zobaczyć wspaniałą Igę znów na korcie.

Ariana Grande wróciła na scenę po długiej przerwie

Najnowsze koncerty Ariany Grande mają szczególne znaczenie dla jej fanów. Artystka wróciła na scenę po kilkuletniej przerwie. W ostatnim czasie skupiała się przede wszystkim na aktorstwie - pracowała przy musicalu "Wicked" i jego promocji. Jej muzyczny powrót na scenę długo pozostawał tajemnicą.

Kiedy Ariana ogłosiła trasę "The Eternal Sunshine Tour", fani szturmem rzucili się na bilety, które wyprzedały się w ekspresowym tempie. Wokalistka podczas występów urządzą ogromne, magiczne wręcz widowisko i niezmiennie zachwyca publiczność swoim głosem.

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Fani zachwycają się i martwią: "Ona potrzebuje przerwy"

Komentarze po koncertach są mieszane. Część fanów jest absolutnie oczarowana show, jakie przygotowała artystka. Inni jednak zwracają uwagę na to, że Ariana jeszcze bardziej schudła. A już nie bardzo miała z czego.

To najpiękniejsze show na świecie! Glinda żyje w sobie! Wymarzony team!!! Jedyna taka gwiazda! Widać, że nie czuje się dobrze Dlaczego nikt jej nie pomoże? Ona potrzebuje przerwy

Ariana nie życzy sobie komentarzy na temat swojego wyglądu

Sama Ariana Grande wielokrotnie prosiła, by nie komentować jej wyglądu. Artystka przypominała, że ludzie nie znają jej historii i nie wiedzą, z czym druga osoba może się mierzyć.

Jak widać, nasza gwiazda sportu należała do osób oczarowanych występem Ariany Grande. Mam nadzieję, że obie artystki - popu i tenisa - jeszcze nie raz pokażą wszystkim, na co je stać.

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Ariana Grande kiedyś i dziś