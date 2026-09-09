Jessica Mercedes zagrała w serialu, teraz boi się premiery. "Jestem mega obs*ana"

Jessica Mercedes boi się premiery "Girls of Warsaw"

W połowie września Prime Video pokaże swój nowy polski projekt - serial dokumentalny "Girls od Warsaw" o czołowych rodzimych influencerkach. Jedną z gwiazd formatu jest Jessica Mercedes, która na Instagramie wyznała, że boi się tego, co zobaczymy na ekranie. "Nie no, jestem mega obs*ana ze strachu przed tym reality show, po co ja to robiłam?" - napisała w Stories. Skąd ten strach - zapytacie. Przecież gwiazdy otrzymują wcześniejszy wgląd w produkcje dokumentalne, w których biorą udział, prawda? Otóż tak się składa, że Jessica Mercedes otrzymała taką okazję, ale... nie do końca z niej skorzystała.

Wysłali nam ostatnie wersje do obejrzenia i zaakceptowania w te wakacje, a ja zaakceptowałam w ciemno, bo boję się znowu siebie oglądać, nie lubię tamtego okresu mojego życia - wyznała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Para influencerów wzięła ślub w Grecji. Na liście gości nie zabrakło Andziaks i Luki

"Girls of Warsaw" - kiedy premiera i kogo zobaczymy w serialu?

Sześcioodcinkowy serial "Girls of Warsaw", promowany hasłem "Bez filtra, poza kadrem", zadebiutuje w Prime Video już 18 września. Kamery towarzyszą Andziaks, Oli, Jessice i Klaudii zarówno w ich pracy, jak i codziennym życiu. Twórcy obiecują, że serial wychodzi jednak poza świat starannie wyselekcjonowanych kadrów znanych milionom ich obserwatorów, pokazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna codzienność. Każda z bohaterek znajduje się na innym etapie życia, mierzy się z innymi wyzwaniami i ma własne ambicje oraz priorytety. Format pokazuje, co kryje się za ich publicznym wizerunkiem: kulisy pracy i prowadzenia biznesów, ważne życiowe decyzje, relacje z bliskimi, osobiste trudności oraz presję związaną z życiem na oczach milionów odbiorców.

PRZECZYTAJ TEŻ: W tym miesiącu Prime Video pokaże nam aż TRZY romansidła na podstawie książek. Każde z nieco innej parady

Jak dobrze znasz polskich influencerów? Oto QUIZ, który pokaże, czy jesteś na czasie! Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się debiutancki album muzyczny Wersow? Wersow Store Wersow World Wersow Magic Następne pytanie