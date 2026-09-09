Lotto AZS UMCS Lublin kompletuje skład. Mistrzynie zagrają w turnieju

Sprawdzian przed startem sezonu

W najbliższy weekend w Lublinie odbędzie się przedsezonowy turniej koszykarek. Wystąpią w nim m.in. mistrzynie Polski, Lotto AZS UMCS Lublin, oraz wicemistrzynie, ENEA AZS Politechnika Poznań. Ponadto zagrają czeski Basket Slovanka Praga i MKS Pruszków. Dla lubelskiego zespołu będzie to ostatni test przed meczem o Superpuchar Polski, zaplanowanym na 19 września ze Ślęzą we Wrocławiu.

Tydzień później lubelskie koszykarki zainaugurują rozgrywki ekstraklasy, mierząc się z Islands JTEC Wichoś Jelenia Góra. Drużyna Lotto AZS UMCS Lublin przeszła gruntowną przebudowę. Z kluczowych zawodniczek, które zdobyły mistrzostwo, pozostała jedynie rozgrywająca reprezentacji Aleksandra Wojtala. W kadrze znalazły się również młode koszykarki: Julia Rakowska i Nikola Pogorzelska, które w poprzednim sezonie grały niewiele.

Jakie wzmocnienia pozyskały lubelskie akademiczki?

Do zespołu na krótko dołączyła amerykańska obwodowa Brooque Williams. Zawarła miesięczny kontrakt, aby pomóc drużynie trenera Marka Lebiedzińskiego na początku sezonu, zanim do Polski dotrze Shyanne Sellers. Amerykanka Sellers dołączy do zespołu w październiku, ponieważ obecnie reprezentuje barwy Los Angeles Sparks w lidze WNBA. Mierząca 188 cm koszykarka może grać na pozycjach od 1 do 3 i do 2025 roku występowała w drużynie University of Maryland.

W poprzednim sezonie Sellers zdobywała w Maccabi Hajfa średnio 21,9 punktu, notując 7 zbiórek i 6,1 asysty. W letniej lidze UpShot League reprezentowała Jacksonville Waves z Florydy, gdzie uzyskiwała średnio 13,3 pkt., 4,4 asysty i 3,4 zbiórki. Wśród pozostałych ośmiu zakontraktowanych zawodniczek jest m.in. 32-letnia Kourtney Traffers, wielokrotna reprezentantka Holandii, która ma na swoim koncie m.in. mistrzostwo Francji z Basket Landes oraz mistrzostwo Polski w barwach Ślęzy Wrocław w 2017 roku.

„Doświadczona koszykarka podpisała miesięczny kontrakt, by w oczekiwaniu na przylot do Polski Shyanne Sellers pomóc drużynie Marka Lebiedzińskiego w przygotowaniach do nowego sezonu oraz pierwszych oficjalnych meczach” - napisano w klubowym komunikacie.

Nowe twarze z międzynarodowym doświadczeniem

W kadrze Lotto AZS UMCS Lublin znalazła się także 26-letnia Amerykanka Catherine Reese. Silna skrzydłowa grała wcześniej m.in. w Australii, Belgii (Kangoeroes Mechelen) oraz w polskim MB Zagłębiu Sosnowiec, gdzie zdobywała średnio 18,2 punktu na mecz. Do zespołu z Zagłębia dołączyła również chorwacka rozgrywająca Matea Tadic, notująca tam średnio 9,8 punktu, 7,9 asysty i 2,9 przechwytu.

Polską część składu wzmocniła silna skrzydłowa Amalia Rembiszewska. Reprezentantka Polski, wychowanka UKS Trójka OSiR Żyrardów, ma na koncie trofea zdobyte z VBW Arką Gdynia. Rembiszewska przez ostatnie dwa lata występowała w izraelskim Maccabi Hajfa. W barwach akademickiego klubu zobaczymy także Agatę Stępień, Laurę Weber, Dominikę Hańczaruk oraz Kornelię Ignerską, która ostatnie pięć lat spędziła w USA. Funkcję głównego szkoleniowca objął 42-letni Marek Lebiedziński, dotychczasowy asystent.