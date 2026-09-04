W tym miesiącu Prime Video pokaże nam aż TRZY romansidła na podstawie książek. Każde z nieco innej parady

Prime Video hucznie żegna lato. We wrześniu pokaże aż trzy głośne romanse

Łączy je to, że są filmami opartymi na poczytnych romansidłach, różni zaś ton, klimat i motywy literackie, na których opiera się fabuła. W tym miesiącu Prime Video pokaże nam aż trzy romanse, w tym: zakazany romans (i to na podstawie dylogii książek Mercedes Ron), enemies to lovers oparte na przekonaniu, że przeciwieństwa się przyciągają, oraz akademickie fake dating na podstawie książki, która wyjściowo była fanfikiem.

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"Uwikłani: Marfil" - premiera 9 września

Pierwsza część dylogii "Enfrentados" z Ester Expósito ("Szkoła dla elity") i Hugo Diego Garcíą ("Substancja"), autorstwa Mercedes Ron ("Trylogia winnych"). Marfil Cortés, córka hiszpańskiego potentata biznesowego, wiedzie idealne życie w Nowym Jorku – do czasu, gdy zostaje nagle porwana, a następnie w tajemniczy sposób uwolniona. W wyniku tego wydarzenia jej ojciec przydziela jej enigmatycznego ochroniarza - Sebastiána Moore’a. Pomimo jej silnej niezależności i jego zawodowego dystansu, zaczynają się do siebie zbliżać. Tajemnicza i powściągliwa natura Sebastiána oraz nieokiełznany charakter i szlachetne serce Marfil stopniowo przełamują dystans który oboje starają się zachować. Po powrocie do Hiszpanii i w obliczu pojawiających się zagrożeń muszą odnaleźć się w świecie, w którym nic – i nikt – nie jest tym, czym się wydaje.

"Ty+ja - Wbrew wszystkim" - premiera 18 września

Pierwszy francuski film Prime Original dla młodych widzów i adaptacja bestsellerowej trylogii Emmy Green. Osiemnastoletnia Alma Lancaster (Vittoria Di Savoia) sprawia wrażenie osoby prowadzącej idealne życie w zamożnej rodzinie, która jest przekonana, że dziewczyna studiuje prawo. W tajemnicy realizuje jednak swoje prawdziwe marzenie – chce zostać reżyserką filmową. Na uczelni poznaje dwudziestoletniego Vadima Arcadiego (Lucas Barski) – charyzmatycznego i samotnego buntownika o burzliwej przeszłości. Wspólny projekt filmowy zmusza ich do współpracy. Początkowa niechęć do siebie stopniowo przeradza w bliskość, a następnie w miłość, której oboje próbują się oprzeć. Ktoś jednak nieustannie ich obserwuje i zrobi wszystko, by ich rozdzielić oraz ujawnić sekrety, które mogą zniszczyć zarówno Almę, jak i Vadima.

"The Love Hypothesis" - premiera 23 września

Książka Ali Hazelwood, która początkowo była fankifiem o Rey i Kylo Renie z "Gwiezdnych wojen", trafia na ekran, gdzie głównego amanta gra Tom Bateman, prywatnie mąż Daisy Ridley, która grała Rey, jednocześnie noszący imię głównego złoczyńcy z rzeczonego fanfika, podczas gdy główny amant (ten, którego gra) nosi imię aktora, który grał Kylo Rena. Zapewne pogubiliście się gdzieś w połowie tego dziwnego łańcuszka, zapewniam jednak, że jak ktoś siedzi w temacie, cała ta sytuacja bawi niesamowicie.

Przejdźmy jednak do fabuły. "The Love Hypothesis" opowiada historię Olive (Lili Reinhart, "Riverdale"), błyskotliwej doktorantki skupionej na swojej przyszłości w świecie akademickim. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka Ahn (Rachel Marsh, "Dorośli") zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay, "Biały lotos") – chłopaku, który podoba się Olive – dziewczyna impulsywnie całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman, "Co kryją jej oczy"), by udowodnić, że już o nim nie myśli. To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, przeradza się w fikcyjny związek oparty na zasadach, granicach i obopólnie korzystnym układzie. Gdy granica między odgrywaną rolą a rzeczywistością zaczyna się zacierać, Olive staje przed najtrudniejszą hipotezą w swoim życiu: być może miłość naprawdę jest warta ryzyka.

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