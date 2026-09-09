Oszustwo finansowe w Olsztynie. Policja zatrzymała 42-latka, który przejął 460 000 zł

Oszustwo na inwestycje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

W sierpniu 2026 roku do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosił się mężczyzna, który został oszukany podczas próby pomnożenia oszczędności. Pokrzywdzony znalazł w sieci reklamę zachęcającą do inwestowania w produkty finansowe, które miały bazować na technologii sztucznej inteligencji. Przekonany, że nawiązał współpracę z profesjonalnymi maklerami, kontaktował się z przedstawicielami firmy telefonicznie oraz przez komunikatory internetowe. W trakcie rozmów sprawcy przesłali mu link do pobrania aplikacji, która posłużyła im do wykonania przelewów z konta mężczyzny. W wyniku tych działań pokrzywdzony stracił łącznie ponad 460 000 zł.

Zatrzymanie 42-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą oraz funkcjonariusze kryminalni. Śledczy krok po kroku analizowali zabezpieczone ślady cyfrowe oraz historię operacji na rachunkach bankowych. Zebrane informacje pozwoliły ustalić, że za wypłatami gotówki pochodzącej z oszustwa stoi 42-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych i usłyszał zarzuty za udział w przestępczym procederze. Decyzją prokuratora podejrzany został objęty dozorem Policji, co jest środkiem zapobiegawczym w trwającym postępowaniu.

Specyfika działań policji w sprawach o oszustwa internetowe

Wyjaśnianie spraw dotyczących przestępstw finansowych w Internecie jest procesem skomplikowanym i wymagającym od funkcjonariuszy specjalistycznej wiedzy. Policjanci w toku takich śledztw muszą wykazywać się dużą dociekliwością oraz umiejętnością łączenia pozornie niezwiązanych ze sobą faktów. Praca nad tym przypadkiem polegała przede wszystkim na szczegółowej analizie danych, co ostatecznie doprowadziło do zidentyfikowania osoby odpowiedzialnej za przejmowanie pieniędzy. Służby przypominają, że oszuści coraz chętniej wykorzystują nowoczesne narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja czy fałszywe aplikacje, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar.

Źródło: Policja.pl