Kierowca busa zasłabł na skrzyżowaniu w Rumi

Do zdarzenia doszło w piątek, 13 listopada, na jednym ze skrzyżowań w Rumi. Młodszy aspirant Dawid Gajda jechał jedną z ulic miasta, gdy zauważył stojącego przed nim busa. Mimo zielonego światła kierujący nie ruszał z miejsca. Policjant wysiadł z samochodu, aby sprawdzić, co się stało. Sytuacją zainteresowali się również inni uczestnicy ruchu. Za kierownicą siedział mężczyzna, z którym nie było kontaktu. Nie reagował też na pukanie w szybę.

Dzielnicowy wybił szybę, by pomóc kierowcy busa

Dzielnicowy wybił szybę w busie, aby dostać się do kierowcy. Wyciągnął mężczyznę z busa, a następnie wspólnie z innymi osobami przeniósł go w bezpieczne miejsce. Sprawdził jego funkcje życiowe. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. 49-letniego kierowcę przewieziono do szpitala, gdzie otrzymał dalszą pomoc medyczną.

Źródło: Policja.pl