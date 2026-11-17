Potrącenie pieszego w Rumsku

W sobotę 14 listopada słupscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Rumsku. Do potrącenia doszło w godzinach wieczornych. Pieszy szedł prawidłową stroną jezdni i oświetlał sobie drogę latarką. Po potrąceniu kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Pieszy doznał poważnych obrażeń i trafił do szpitala w Słupsku.

Kryminalni ze Słupska zatrzymali 65-letniego kierowcę

Sprawcy potrącenia poszukiwali kryminalni ze Słupska. Dzięki działaniom operacyjnym ustalili tożsamość kierowcy, a następnie go zatrzymali. Zatrzymany to 65-letni Holender mieszkający w Słupsku. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu i spowodowanie u niego obrażeń, a także za ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Źródło: Policja.pl